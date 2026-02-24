"Na sygnale", odcinek 853: Szok! Dobromir odkrywa, że nie jest spokrewniony z Wandą!

Fani ratowników medycznych z Leśnej Góry z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo w ostatnim odcinku "Na sygnale" działo się naprawdę sporo. Ekipa doktora Góry musiała zmierzyć się z nietypowym przypadkiem znanego im hipochondryka, który, ku zdziwieniu wszystkich, tym razem naprawdę potrzebował pomocy medycznej. Równie ciekawie było u Martyny, która po dotarciu na miejsce wypadku drogowego odkryła, że ranna dziewczyna z pokaźną ilością gotówki może być ofiarą oszusta. W tle tych dramatycznych wydarzeń Sylwia kontynuowała swoje gierki, sprytnie manipulując konfliktem między Alkiem a Nowym. Poprzedni dyżur obfitował w zaskakujące zwroty akcji i trudne dylematy. Jakie wyzwania przyniesie ratownikom kolejny dzień?

"Na sygnale" odc. 853 - streszczenie

Dobromir wreszcie otrzymuje wyniki testu DNA, które wprawiają go w osłupienie – okazuje się, że nie jest biologicznie spokrewniony z Wandą. W tym samym czasie, podczas kolejnej zmiany, ekipa doktora Lisickiego staje przed trudnym wyzwaniem medycznym. Muszą ratować nastolatka z dziecięcym porażeniem mózgowym, który nie tylko odniósł poważne obrażenia w wypadku drogowym, ale także przyjął toksyczną dawkę leku zwiotczającego mięśnie z powodu awarii pompy infuzyjnej. Równolegle Karolina powraca do ośrodka dla ofiar przemocy, gdzie niespodziewanie dochodzi do masowego zatrucia. Na tym jednak nie koniec emocji, gdyż doktor Reiter niezmiennie kontynuuje swoje starania, by wesprzeć Jerzego, byłego pięściarza, który był ofiarą przemocy ze strony żony.

"Na sygnale" odc. 853 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji odcinek swojego ulubionego serialu medycznego. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu wzruszeń i trzymających w napięciu momentów, a losy bohaterów znów zostaną wystawione na próbę. Zanim jednak zasiądziemy przed ekranami, warto zanotować, kiedy dokładnie będzie można śledzić losy ratowników. Premierowa emisja 853. odcinka serialu "Na sygnale" odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i wiernym gronem fanów. Produkcja w realistyczny sposób ukazuje codzienną, pełną wyzwań pracę ratowników medycznych, którzy każdego dnia walczą o ludzkie życie. Każdy odcinek to nowa, poruszająca historia i dawka ogromnych emocji, które sprawiają, że od serialu trudno się oderwać. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kulinski (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wodka (jako Gabriel Msciwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piatkowski (jako doktor Artur Gora)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszolek)