"Akacjowa 38", odc. 821, 822, 823, 824, 825 - streszczenie. Co wydarzy się od 9 do 13 marca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20.

"Akacjowa 38" - odcinek 821. Poniedziałek 9.03.2026

Po długiej chorobie Jaime wraca ze szpitala do domu. Ursula przekonuje go, by wybaczył Diegowi. Samuel tego nie rozumie i uważa za zdradę. Arturo bezskutecznie poszukuje Silvii. Casilda przebiera Jacinta w elegancki surdut, by ułatwić mu poznanie jakiejś szukającej męża dziewczyny. Samuel naciska na Ursulę, by wyjawiła mu swój plan pozbycia się Diega.

"Akacjowa 38" - odcinek 822. Wtorek 10.03.2026

Jaime namawia Samuela, by pogodził się z bratem. Samuel odmawia. Casilda chce urządzić bal karnawałowy, by zatrzymać kuzyna Jacinta w Madrycie. Flora zapewnia, że namówiła męża do współpracy z Leonor, która chce napisać biografię jego ojca. Pułkownik martwi się, bo Silvia Reyes gdzieś przepadła. Jego służąca Agustina bardzo chce ją odnaleźć.

"Akacjowa 38" - odcinek 823. Środa 11.03.2026

Inigo zgadza się opowiedzieć Leonor o swoim ojcu, ale z jakiegoś powodu nie przychodzi mu to łatwo. Arturo Valverde tęskni za Silvią i usiłuje ją odnaleźć. Fabiana rozsiewa nieprzychylne plotki o Carmen, która nie jest mile widziana na poddaszu. Antonito domyśla się, że Inigo i Flora nie znają się na prowadzeniu kawiarni.

"Akacjowa 38" - odcinek 824. Czwartek 12.03.2026

Zgnębiona przeciągającym się strajkiem w kopalni Rosina godzi się na zorganizowanie karnawałowego konkursu krzyków. Inigo barwnie opowiada Leonor o przygodach swojego ojca. Blanca podejrzewa, że Inigo podoba się Leonor. Susana zdobywa dla pułkownika Valverde adres doni Silvii Reyes. Diego zaprasza lokatorów Akacjowej 38 na przyjęcie dla uczenia jego związku z Blancą. Nie wszyscy zechcą przyjść.

"Akacjowa 38" - odcinek 825. Piątek 13.03.2026

Leonor domyśla się, że Inigo kłamie w sprawie przygód swojego ojca. Na poddaszu zdania o pułkowniku Valverde są podzielone. Diabeł to czy anioł? Arturo zapewnia generała Zavalę, że może na niego liczyć. Samuel zgadza się na pomysł Ursuli pozbycia się Diega. Diego dostaje wezwanie do szpitala. Jest przekonany o tym, że nic mu już nie dolega.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

Elena González - Blanca Dicenta Koval

Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero

Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval

María Blanco - Carmen Sanjurjo

Elia Galera - Silvia Reyes

Pilar Barrera - Agustina López Principal

Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal

César Vea - Cesáreo Villar

Javi Chou - Martín Enraje

Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado

Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén - Elvira Valverde

Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz