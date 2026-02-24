"Dziedzictwo", odcinek 848: Trucizna nieustannie śledzi każdy krok Yamana, czekając na odpowiedni moment do ataku

Spis treści
Emocje wokół bohaterów serialu "Dziedzictwo" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki napięcia i wzruszeń. Nana, mocno zestresowana zbliżającą się ceremonią, zorganizowała w ogrodzie próbę generalną, w której cierpliwie uczestniczył Yaman, chociaż jego myśli zaprzątało nerwowe oczekiwanie na wyniki ekspertyzy grafologicznej. W tym samym czasie Nese podjęła ryzykowną grę, podrzucając przerażonemu Berkayowi liścik z żądaniem okupu. Nie mniejsze napięcie panowało u Ferita, który bezskutecznie próbował dowiedzieć się, co dręczy Ayse, lecz ona po raz kolejny zbyła go wymówką. Z tyloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Dziedzictwo" odc. 848 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Nese będzie o krok od zdobycia dowodów obciążających Basak i jej wspólnika, jednak jej plan spali na panewce, wprawiając ją w stan rozpaczy. Tymczasem Ayse, zdecydowana wyznać Feritowi całą prawdę, musi wstrzymać się z tym do momentu zakończenia prowadzonej akcji. Funkcjonariusze policji ruszają w pościg za mężczyzną, który uprowadził małą dziewczynkę; na szczęście dziecko zostaje odnalezione całe i zdrowe. Wieczorem Yaman zabiera Nanę na romantyczną kolację, podczas której oboje wreszcie otwierają się przed sobą i opowiadają o uczuciach, które tak długo próbowali ukrywać. Nad parą wisi jednak mroczne widmo zemsty, gdyż tajemniczy Trucizna nieustannie śledzi każdy krok Yamana, czekając na odpowiedni moment do ataku.
"Dziedzictwo" odc. 848 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Codzienne perypetie ulubionych bohaterów przyciągają przed ekrany rzesze widzów, którzy chcą być na bieżąco z rozwijającą się fabułą. Odpowiedzi na nurtujące pytania przyniesie nadchodzący odcinek serialu. Premierowa emisja odcinka 848 odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat dostarcza widzom niezapomnianych wrażeń, splatając w swojej fabule wątki miłosne, mroczne tajemnice rodzinne i drogę do emocjonalnego odkupienia. Historia rozpoczęła się od losów Seher i Yamana, jednak po dramatycznych zwrotach akcji serial wciąż potrafi zaskoczyć. W kolejnych sezonach fabuła skupiła się najpierw na relacji Yamana i Nany, a później otworzyła zupełnie nowy rozdział z udziałem Nany i Poyraza. To właśnie ta dynamika i nieprzewidywalność sprawiają, że fani wiernie śledzą każdy kolejny sezon. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)