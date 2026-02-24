"Dziedzictwo", odcinek 848: Trucizna nieustannie śledzi każdy krok Yamana, czekając na odpowiedni moment do ataku

Emocje wokół bohaterów serialu "Dziedzictwo" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki napięcia i wzruszeń. Nana, mocno zestresowana zbliżającą się ceremonią, zorganizowała w ogrodzie próbę generalną, w której cierpliwie uczestniczył Yaman, chociaż jego myśli zaprzątało nerwowe oczekiwanie na wyniki ekspertyzy grafologicznej. W tym samym czasie Nese podjęła ryzykowną grę, podrzucając przerażonemu Berkayowi liścik z żądaniem okupu. Nie mniejsze napięcie panowało u Ferita, który bezskutecznie próbował dowiedzieć się, co dręczy Ayse, lecz ona po raz kolejny zbyła go wymówką. Z tyloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 848 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Nese będzie o krok od zdobycia dowodów obciążających Basak i jej wspólnika, jednak jej plan spali na panewce, wprawiając ją w stan rozpaczy. Tymczasem Ayse, zdecydowana wyznać Feritowi całą prawdę, musi wstrzymać się z tym do momentu zakończenia prowadzonej akcji. Funkcjonariusze policji ruszają w pościg za mężczyzną, który uprowadził małą dziewczynkę; na szczęście dziecko zostaje odnalezione całe i zdrowe. Wieczorem Yaman zabiera Nanę na romantyczną kolację, podczas której oboje wreszcie otwierają się przed sobą i opowiadają o uczuciach, które tak długo próbowali ukrywać. Nad parą wisi jednak mroczne widmo zemsty, gdyż tajemniczy Trucizna nieustannie śledzi każdy krok Yamana, czekając na odpowiedni moment do ataku.

"Dziedzictwo" odc. 848 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Codzienne perypetie ulubionych bohaterów przyciągają przed ekrany rzesze widzów, którzy chcą być na bieżąco z rozwijającą się fabułą. Odpowiedzi na nurtujące pytania przyniesie nadchodzący odcinek serialu. Premierowa emisja odcinka 848 odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat dostarcza widzom niezapomnianych wrażeń, splatając w swojej fabule wątki miłosne, mroczne tajemnice rodzinne i drogę do emocjonalnego odkupienia. Historia rozpoczęła się od losów Seher i Yamana, jednak po dramatycznych zwrotach akcji serial wciąż potrafi zaskoczyć. W kolejnych sezonach fabuła skupiła się najpierw na relacji Yamana i Nany, a później otworzyła zupełnie nowy rozdział z udziałem Nany i Poyraza. To właśnie ta dynamika i nieprzewidywalność sprawiają, że fani wiernie śledzą każdy kolejny sezon. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)