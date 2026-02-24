"Barwy szczęścia", odcinek 3328: Renata ignoruje ostrzeżenie lekarza o uzależnieniu i decyduje się na ryzykowny krok

Fani serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek dostarczył solidnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Gdy Natalia wyznała Rawiczowej, że wystąpiła o rozwód, jej teściowa natychmiast postanowiła interweniować, angażując w to również Małgorzatę i Jerzego. W tym samym czasie Jaworski próbował odciągnąć Krystynę od wirtualnego świata, organizując domowy wieczór z brydżem. Z kolei Niedzielska nagle odwołała wizytę uczniów w gospodarstwie Mariusza, powołując się na ciążące na nim i Kasi wyroki. Chociaż decyzja ta załamała Ksawerego, to Karpiuk nie zamierzał się poddawać. Jakie nowe wyzwania staną teraz na drodze bohaterów?

"Barwy szczęścia" odc. 3328 - streszczenie

Naciski Tomka w sprawie powiększenia rodziny stają się dla Oliwki coraz bardziej uciążliwe, wywołując u niej rosnące poirytowanie. Tymczasem Renata po raz kolejny próbuje zdobyć receptę od Karola, lecz tym razem spotyka się ze stanowczą odmową. Lekarz nie tylko nie spełnia jej prośby, ale wprost sugeruje, że kobieta jest uzależniona od opiatów i powinna skonsultować się z psychiatrą, czego ona jednak nie zamierza robić i postanawia szukać leków w internecie. W innej części miasta Rawiczowa, przekonana o konieczności opuszczenia domu w związku z rozwodem syna, szykuje się do wyprowadzki, ale Natalia zaskakuje ją prośbą o pozostanie dla dobra Lei. Niespodziewanie do Polski wraca także Cezary, który jest zdeterminowany, by zawalczyć o miłość Natalii.

"Barwy szczęścia" odc. 3328 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek swojego ulubionego serialu, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nadchodzące wydarzenia przyniosą wiele zwrotów akcji i mogą na nowo zdefiniować relacje między bohaterami. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w ich życiu. Premierowa emisja 3328. odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, niezmiennie przyciągając przed ekrany rzesze fanów. Akcja, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej, ukazuje codzienne życie, problemy i radości dobrze znanych nam rodzin. Losy bohaterów, pełne miłosnych uniesień, zawodowych wyzwań i rodzinnych dramatów, sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. To opowieść o tym, co w życiu najważniejsze – o relacjach, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)