Na sygnale, odcinek 847: Klis postanawia ostatecznie pozbyć się rywala i załatwia Nowemu pracę w Anglii

Emocje w serialu "Na sygnale" w ostatnim czasie sięgnęły zenitu, a poprzedni odcinek dostarczył fanom kolejnej dawki napięcia. Poranne problemy Wandy z samochodem po raz kolejny stały się pretekstem do wymuszenia pomocy na Beniu, co wyraźnie nie spodobało się Basi. Tymczasem żądny zemsty Wiktor nie ustawał w poszukiwaniach Wawrzyńca, budząc coraz większy niepokój u Czarka i Anny. Nie brakowało też trudnych wezwań, z którymi mierzyli się medycy, między innymi interweniując w sprawie przemocy domowej oraz pożaru w magazynie. Niestety, akcja ratunkowa w płonącym budynku przybrała dramatyczny obrót, gdy ratownicy, szukając jednej z ofiar, sami zostali uwięzieni w płomieniach. Czego zatem możemy się spodziewać po kolejnym spotkaniu z ulubionymi bohaterami?

"Na sygnale" odc. 847 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ratownicy z Leśnej Góry zmierzą się z kolejnymi dramatycznymi przypadkami. Zespół Wiktora zostanie wezwany do pacjenta przechodzącego ciężki atak padaczki, wymagający natychmiastowej interwencji. W tym samym czasie ekipa Róży i Alka będzie musiała pomóc mężczyźnie, który po upadku z drabiny doznał skomplikowanego urazu nogi. Sytuację pacjenta dodatkowo komplikuje marskość wątroby oraz problemy z krzepliwością krwi, będące efektem niebezpiecznej diety wzbogaconej o trujące rośliny. Równolegle toczyć się będą wątki prywatne: Klis wpadnie na przebiegły plan pozbycia się Nowego z otoczenia Britney, organizując mu pracę w Anglii, a Ela, przytłoczona problemami na uczelni przez Kotarbę, zwierzy się Romkowi, że rozważa rezygnację ze studiów.

"Na sygnale" odc. 847 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu medycznego z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego, pełnego emocji odcinka. Wkrótce dowiemy się, jak potoczą się dalsze losy ulubionych ratowników i z jakimi wyzwaniami medycznymi przyjdzie im się zmierzyć tym razem. Najnowsze przygody ekipy z Leśnej Góry zbliżają się wielkimi krokami, a twórcy jak zwykle gwarantują dużą dawkę adrenaliny. Premierowa emisja 847. odcinka serialu "Na sygnale" odbędzie się w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 22:20 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to od lat jeden z najchętniej oglądanych seriali, który z realizmem ukazuje codzienną pracę ratowników medycznych. Każdy odcinek to nowa dawka adrenaliny, wzruszeń i dramatycznych akcji, w których bohaterowie walczą o ludzkie życie. Widzowie śledzą nie tylko ich zawodowe wyzwania, ale również osobiste perypetie, co sprawia, że łatwo się z nimi zżyć i przeżywać ich losy. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszołek)