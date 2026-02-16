"Na sygnale", odcinek 846: Ratownicy zostają uwięzieni w płonącym magazynie

Poprzedni odcinek serialu "Na sygnale" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, zagęszczając atmosferę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym bohaterów. Choć Waleria poczuła się lepiej i chciała opuścić szpital, jej synowie, widząc wyniki badań, zostali kompletnie załamani. W odpowiedzi na te wieści zdeterminowany Wiktor postanowił odnaleźć mężczyznę, który zniszczył życie i zdrowie jego matki. Emocji nie brakowało również na dyżurze, gdzie ostre spięcie między Potocką a Klisem ostatecznie przerodziło się w otwarty konflikt. Kulminacją napięcia okazała się jednak bójka Alka z Nowym, sprowokowana odkryciem, że ten drugi był z Britney na przymiarkach sukni ślubnej. Ostatnie wydarzenia pozostawiły wiele wątków w zawieszeniu, a narastające konflikty zwiastują, że to dopiero początek problemów.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Na sygnale" odc. 846 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od porannych kłopotów Wandy z autem, która ponownie spróbuje nakłonić Benia do pomocy, ku wyraźnemu niezadowoleniu Basi. W tym samym czasie Wiktor, pałający żądzą zemsty, kontynuuje poszukiwania Wawrzyńca, co coraz bardziej niepokoi Czarka i Annę. Zespół doktora Banacha zajmie się z kolei kobietą w szoku, ofiarą przemocy domowej, którą w drodze do pracy znajdzie doktor Reiter. Chwilę później pomocy medycznej będzie potrzebował również jej mąż, który pod wpływem nerwów dozna udaru. Ekipa doktora Vicka zmierzy się z pożarem magazynu, gdzie w ogniu uwięziony został ochroniarz oraz jeszcze jedna kobieta, a desperacka akcja ratunkowa przybierze dramatyczny obrót, gdy ratownicy sami znajdą się w śmiertelnej pułapce.

"Na sygnale" odc. 846 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością odliczają dni do premiery kolejnego epizodu, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Twórcy przygotowali dla widzów solidną dawkę adrenaliny i niespodziewanych zwrotów akcji, które na długo zapadną w pamięć. Na szczęście znamy już wszystkie szczegóły dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowszy, 846. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to doceniany przez widzów serial medyczny, który w realistyczny sposób ukazuje codzienną walkę o życie i zdrowie z perspektywy ratowników pogotowia. Produkcja od lat pozwala nam śledzić losy załóg karetek, które w ekstremalnych warunkach podejmują dramatyczne decyzje i stają przed trudnymi wyzwaniami. Każdy odcinek to mieszanka intensywnej akcji, wzruszających historii oraz osobistych perypetii bohaterów, z którymi zdążyliśmy się zżyć. To właśnie ta autentyczność sprawia, że serial cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kulinski (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wodka (jako Gabriel Msciwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piatkowski (jako doktor Artur Gora)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszolek)