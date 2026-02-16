"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 334: Markiza jest gotowa na wszystko, byle tylko Curro nie przejął tytułu barona

Spis treści
Emocje w serialu "La promesa - pałac tajemnic" znów sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia w posiadłości pozostawiły po sobie wiele pytań. Powrót Marii, choć początkowo wywołał radość, okazał się dla niej trudnym zderzeniem z nową rzeczywistością i obecnością innej pokojówki. Napięcie rosło również wśród arystokracji, gdzie Leonor poczuła się zawiedziona postawą Martiny, która ukryła przed nią zarówno swój związek z Curro, jak i zaręczyny. Z kolei w świecie interesów skruszona Catalina przeprosiła ojca, lecz ten postawił jej twarde ultimatum w sprawie Cavendisha. Jakby tego było mało, Manuel próbował zbliżyć się do Jany, ale jego starania spotkały się z jej chłodnym przyjęciem. Jakie kolejne intrygi i sekrety ujrzą światło dzienne w murach La Promesy?
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 334 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku nie zabraknie napięć i nowych intryg. Petra, pełna podejrzeń wobec Very, postanawia ją przepytać na temat jej poprzedniego miejsca zatrudnienia. W tym samym czasie Cruz i Lorenzo opracowują plan, który ma na celu uniemożliwienie Currowi przejęcia tytułu barona, a markiza jest gotowa posunąć się do ostateczności. Zraniona przez Manuela, który wyjechał bez pożegnania, Jana odmawia rozmowy z ukochanym. Równolegle Pelayo kontynuuje swoje nielegalne interesy, dogadując z Cavendishem szczegóły kolejnego transportu broni, a zdeterminowana Leonor podejmuje ostateczną decyzję o wyjeździe do Ameryki, nawet bez zgody rodziców. Wśród służby także panuje zamieszanie: Maria Fernandez jest nieprzyjemna dla Very, jednak w obronie nowej pokojówki staje Jana, a Teresa i Lope wprowadzają ją w zasady panujące w La Promesie.
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 334 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen dramatycznych zwrotów akcji. Najnowsze losy mieszkańców pałacu La Promesa jak zwykle dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych wydarzeń. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z intrygami w posiadłości markizów Lujan, powinni zanotować sobie datę premiery. Premierowa emisja 334. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa – pałac tajemnic" to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych historii pełnych namiętności i sekretów. Ten hiszpański hit przenosi widzów do początków XX wieku, do wystawnej andaluzyjskiej rezydencji, gdzie splatają się losy arystokratycznego rodu Lujan i ich służby. Główną osią fabuły jest historia Jany, która szukając prawdy o tragedii swojej rodziny, wikła się w zakazaną relację z synem swoich wrogów. Serial po mistrzowsku łączy wątki zemsty, miłości i walki o sprawiedliwość, trzymając w napięciu z każdym odcinkiem. W serialu występują:
- Ana Garces (jako Jana Exposito)
- Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)
- Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)
- Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)
- Carmen Flores (jako Simona Martinez)
- Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)
- Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)
- Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)
- Maria Castro (jako Pia Adarre)