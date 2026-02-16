"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 334: Markiza jest gotowa na wszystko, byle tylko Curro nie przejął tytułu barona

Emocje w serialu "La promesa - pałac tajemnic" znów sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia w posiadłości pozostawiły po sobie wiele pytań. Powrót Marii, choć początkowo wywołał radość, okazał się dla niej trudnym zderzeniem z nową rzeczywistością i obecnością innej pokojówki. Napięcie rosło również wśród arystokracji, gdzie Leonor poczuła się zawiedziona postawą Martiny, która ukryła przed nią zarówno swój związek z Curro, jak i zaręczyny. Z kolei w świecie interesów skruszona Catalina przeprosiła ojca, lecz ten postawił jej twarde ultimatum w sprawie Cavendisha. Jakby tego było mało, Manuel próbował zbliżyć się do Jany, ale jego starania spotkały się z jej chłodnym przyjęciem. Jakie kolejne intrygi i sekrety ujrzą światło dzienne w murach La Promesy?

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 334 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku nie zabraknie napięć i nowych intryg. Petra, pełna podejrzeń wobec Very, postanawia ją przepytać na temat jej poprzedniego miejsca zatrudnienia. W tym samym czasie Cruz i Lorenzo opracowują plan, który ma na celu uniemożliwienie Currowi przejęcia tytułu barona, a markiza jest gotowa posunąć się do ostateczności. Zraniona przez Manuela, który wyjechał bez pożegnania, Jana odmawia rozmowy z ukochanym. Równolegle Pelayo kontynuuje swoje nielegalne interesy, dogadując z Cavendishem szczegóły kolejnego transportu broni, a zdeterminowana Leonor podejmuje ostateczną decyzję o wyjeździe do Ameryki, nawet bez zgody rodziców. Wśród służby także panuje zamieszanie: Maria Fernandez jest nieprzyjemna dla Very, jednak w obronie nowej pokojówki staje Jana, a Teresa i Lope wprowadzają ją w zasady panujące w La Promesie.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 334 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen dramatycznych zwrotów akcji. Najnowsze losy mieszkańców pałacu La Promesa jak zwykle dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych wydarzeń. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z intrygami w posiadłości markizów Lujan, powinni zanotować sobie datę premiery. Premierowa emisja 334. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa – pałac tajemnic" to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych historii pełnych namiętności i sekretów. Ten hiszpański hit przenosi widzów do początków XX wieku, do wystawnej andaluzyjskiej rezydencji, gdzie splatają się losy arystokratycznego rodu Lujan i ich służby. Główną osią fabuły jest historia Jany, która szukając prawdy o tragedii swojej rodziny, wikła się w zakazaną relację z synem swoich wrogów. Serial po mistrzowsku łączy wątki zemsty, miłości i walki o sprawiedliwość, trzymając w napięciu z każdym odcinkiem. W serialu występują:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)