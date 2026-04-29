"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 992

Ostatnie wizyty w Leśnej Górze zawsze przynoszą mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, a najnowszy odcinek serialu "Na dobre i na złe" tylko to potwierdził. W szpitalu pojawiła się popularna wokalistka, która po zasłabnięciu trafiła pod opiekę Oliwii, co doprowadziło do wykrycia u niej poważnej choroby oraz skrywanej tajemnicy. Z kolei Tomaszek i Borys musieli zmierzyć się z trudnym przypadkiem pobitego nastolatka, u którego badania wykazały nie tylko pękniętą śledzionę, ale również zaskakujący w dzisiejszych czasach szkorbut. Doktor Jacyno przeżył niemały szok, gdy odkrył, że matka bez porozumienia z nim próbowała zorganizować mu posadę w prestiżowym amerykańskim ośrodku. Trudne chwile przechodziła też Iga, która poza zmaganiem się z problemami z mową, martwiła się o srogie konsekwencje, jakie poniesie Klemi za plan przestępczy Igora. Zobaczmy zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Na dobre i na złe" odc. 992 - streszczenie
Blanka, Homolka oraz nowa onkolog, doktor Trawińska, zajmują się przypadkiem młodej pacjentki, która skarży się na bardzo silny ból brzucha. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań diagnozują u kobiety nowotwór jajnika. Doktor Milewska zauważa, że lekarka prowadząca wcześniej chorą mogła dopuścić się poważnego zaniedbania w procesie leczenia. Gdy Blanka przekazuje te podejrzenia mężowi pacjentki, sytuacja w szpitalu staje się bardzo napięta i przybiera tragiczny obrót. W tym samym czasie Agata decyduje się na urlop, aby przygotować pokój dla Mani i spotkać się z kuratorką dziewczynki w sprawie jej przyszłości. Chce również zdobyć informacje o autystycznym bracie dziecka, który aktualnie przebywa w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym. Do Leśnej Góry trafia także pani Basia, seniorka szukająca w szpitalu nie tylko pomocy medycznej, ale przede wszystkim rozmowy i towarzystwa, co próbuje zrozumieć doktor Konica.
"Na dobre i na złe" odc. 992 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani medycznych opowieści z Leśnej Góry z niecierpliwością czekają na każdą nową odsłonę perypetii swoich ulubieńców. Serial regularnie dostarcza interesujących historii, w których praca w szpitalu przeplata się z prywatnymi dylematami personelu. Aby przekonać się, jak zakończą się trudne rozmowy z rodziną pacjentki i czy Agata poradzi sobie z nowymi obowiązkami, warto zarezerwować sobie czas wieczorem. Najnowszy epizod zostanie pokazany szerokiej publiczności w standardowym paśmie emisji tej produkcji. Odcinek numer 992 będzie można obejrzeć 6 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada
"Na dobre i na złe" to jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji, która od lat gromadzi przed telewizorami liczną grupę stałych odbiorców. Opowieść o personelu medycznym ze szpitala w Leśnej Górze łączy w sobie wątki medyczne z rozbudowanymi historiami obyczajowymi i miłosnymi. Produkcja ceniona jest przede wszystkim za podejmowanie istotnych tematów społecznych oraz dylematów etycznych, z którymi na co dzień mierzą się lekarze. Twórcy dbają o to, by każda postać miała unikalny charakter, co sprawia, że losy medyków wciąż budzą duże zainteresowanie. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)
- Aldona Jankowska (jako Wanda)
- Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)
- Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)
- Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)
- Mateusz Janicki (jako Rafał)
- Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)
- Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)