"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 992

Ostatnie wizyty w Leśnej Górze zawsze przynoszą mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, a najnowszy odcinek serialu "Na dobre i na złe" tylko to potwierdził. W szpitalu pojawiła się popularna wokalistka, która po zasłabnięciu trafiła pod opiekę Oliwii, co doprowadziło do wykrycia u niej poważnej choroby oraz skrywanej tajemnicy. Z kolei Tomaszek i Borys musieli zmierzyć się z trudnym przypadkiem pobitego nastolatka, u którego badania wykazały nie tylko pękniętą śledzionę, ale również zaskakujący w dzisiejszych czasach szkorbut. Doktor Jacyno przeżył niemały szok, gdy odkrył, że matka bez porozumienia z nim próbowała zorganizować mu posadę w prestiżowym amerykańskim ośrodku. Trudne chwile przechodziła też Iga, która poza zmaganiem się z problemami z mową, martwiła się o srogie konsekwencje, jakie poniesie Klemi za plan przestępczy Igora. Zobaczmy zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Na dobre i na złe" odc. 992 - streszczenie

Blanka, Homolka oraz nowa onkolog, doktor Trawińska, zajmują się przypadkiem młodej pacjentki, która skarży się na bardzo silny ból brzucha. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań diagnozują u kobiety nowotwór jajnika. Doktor Milewska zauważa, że lekarka prowadząca wcześniej chorą mogła dopuścić się poważnego zaniedbania w procesie leczenia. Gdy Blanka przekazuje te podejrzenia mężowi pacjentki, sytuacja w szpitalu staje się bardzo napięta i przybiera tragiczny obrót. W tym samym czasie Agata decyduje się na urlop, aby przygotować pokój dla Mani i spotkać się z kuratorką dziewczynki w sprawie jej przyszłości. Chce również zdobyć informacje o autystycznym bracie dziecka, który aktualnie przebywa w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym. Do Leśnej Góry trafia także pani Basia, seniorka szukająca w szpitalu nie tylko pomocy medycznej, ale przede wszystkim rozmowy i towarzystwa, co próbuje zrozumieć doktor Konica.

"Na dobre i na złe" odc. 992 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani medycznych opowieści z Leśnej Góry z niecierpliwością czekają na każdą nową odsłonę perypetii swoich ulubieńców. Serial regularnie dostarcza interesujących historii, w których praca w szpitalu przeplata się z prywatnymi dylematami personelu. Aby przekonać się, jak zakończą się trudne rozmowy z rodziną pacjentki i czy Agata poradzi sobie z nowymi obowiązkami, warto zarezerwować sobie czas wieczorem. Najnowszy epizod zostanie pokazany szerokiej publiczności w standardowym paśmie emisji tej produkcji. Odcinek numer 992 będzie można obejrzeć 6 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji, która od lat gromadzi przed telewizorami liczną grupę stałych odbiorców. Opowieść o personelu medycznym ze szpitala w Leśnej Górze łączy w sobie wątki medyczne z rozbudowanymi historiami obyczajowymi i miłosnymi. Produkcja ceniona jest przede wszystkim za podejmowanie istotnych tematów społecznych oraz dylematów etycznych, z którymi na co dzień mierzą się lekarze. Twórcy dbają o to, by każda postać miała unikalny charakter, co sprawia, że losy medyków wciąż budzą duże zainteresowanie. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)