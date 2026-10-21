W poprzednim odcinku Zuza, była pacjentka Blanki, nadal ukrywała się z Niną i traktowała porwaną dziewczynkę jak własną córkę. Zbierała pieniądze, by uciec z małą za granicę. Tymczasem Mario został porwany przez dawnych kolegów z mafii. W szpitalu Wiki znów stanęła przy stole operacyjnym, gdy Borysa dopadł silny ból. Lekarze rozpoznali u niego przepuklinę rozworu przełykowego, dlatego konieczny był pilny zabieg. Później doktor Jakubek zaproponował Consalidzie, by zastąpiła go podczas choroby. Mania odwiedziła z Agatą Lucka, ale brat w ogóle nie zareagował na jej widok. Następnego dnia chłopiec trafił do Leśnej Góry z zapaleniem wyrostka. Co wydarzy się dalej?

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„Na dobre i na złe” odcinek 1003 - streszczenie

Gloria i Beger nadal będą ukrywać przed współpracownikami, że znów są razem. Maria wyjedzie do Krakowa, gdzie spotka Teresę, dawną znajomą ze szpitala. Pielęgniarka może pomóc jej w walce z Jakubem Dobrym. Podczas dyżuru pod opiekę Julki trafi młody sprinter, który zasłabnie na treningu. W trakcie badań jego serce nagle się zatrzyma, a w tym samym czasie jego ciężarnej matce odejdą wody. Gdy doktor Zawada postawi diagnozę, okaże się, że pomocy potrzebuje także ojciec chłopca. Blanka wciąż nie będzie mogła pogodzić się ze zniknięciem córki. Zuza będzie zbierać pieniądze na ucieczkę i szykować się do wyjazdu, ale mała Nina nagle zacznie chorować.

„Na dobre i na złe” odcinek 1003 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1003. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. Terminy ewentualnych powtórek mogą zależeć od aktualnego programu stacji.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVP2 od 1999 roku. Akcja rozgrywa się w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie lekarze, pielęgniarki i ratownicy każdego dnia walczą o zdrowie pacjentów. Bohaterowie stają przed trudnymi diagnozami, operacjami i decyzjami podejmowanymi pod presją czasu. Poza pracą nie brakuje też związków, przyjaźni, rodzinnych konfliktów i zawodowych ambicji. Choć przez lata obsada się zmieniała, Leśna Góra wciąż pozostaje miejscem pełnym prywatnych dramatów i odpowiedzialności za pacjentów. W serialu występują m.in.:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan