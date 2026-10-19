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W poprzednim odcinku Magda zrobiła kolejne testy ciążowe, a potem przekazała Budzyńskiemu radosną wiadomość. W tym samym czasie Hania uległa groźnemu wypadkowi na basenie, gdy po skoku do wody uderzyła głową o dno. Na miejscu nie było ratownika, dlatego dziewczynce pomógł Mikołaj. Kiedy Hania trafiła do szpitala, Lipiński nie odstępował Natalii na krok, a ona uznała go za bohatera. Basia wyznała Pawłowi, że nie potrafi zrozumieć, jak jej ojciec mógł porzucić rodzinę. Zapowiedziała też, że nigdy mu tego nie wybaczy. Zaniepokojona Barbara poprosiła o radę księdza Grzegorza, widząc, że nienawiść do Walata coraz bardziej zatruwa jej wnuka. Co wydarzy się dalej?
„M jak miłość” odcinek 1952 - streszczenie
Lisieccy dowiedzą się, że Malicki został pobity przez współwięźniów i trafił do szpitala. Następnego dnia ojczym Franka ucieknie z placówki, wtargnie do Siedliska i zacznie terroryzować Dorotę. Powie jej, że zna tożsamość prawdziwej matki Franka. Za ujawnienie tej informacji zażąda 100 tysięcy złotych. Mateusz pomoże Michałowi i Ewelinie znaleźć dom w Grabinie. Przy okazji pozna Sarę Kaniewską, spadkobierczynię wiejskiej posiadłości. Basia wciąż będzie myślała o Janku i, mimo sprzeciwu Mateusza, spróbuje się z nim skontaktować. Tomek Kubicki wyzna młodemu Mostowiakowi, że jest gotów oświadczyć się Majce. Agnes powie Barbarze, że ma wątpliwości, czy jako córka Artura powinna nadal u nich mieszkać. Seniorka przekona dziewczynę, że na dobre należy już do rodziny.
„M jak miłość” odcinek 1952 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1952. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W nowych scenach powrócą losy mieszkańców Grabiny i ich bliskich.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Historia skupia się na rodzinie Mostowiaków z Grabiny, ich bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Losy postaci prowadzą od Grabiny przez Warszawę aż po Gródek. W serialu są miłość, małżeństwa, zdrady, choroby, konflikty, powroty i decyzje, które potrafią odmienić życie bohaterów. Ważne są także codzienne rodzinne rozmowy, praca i próby ratowania relacji. W obsadzie są m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński