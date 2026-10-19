"M jak miłość": streszczenie odcinka 1952

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 7:55

W 1952. odcinku „M jak miłość” Malicki ucieknie ze szpitala i pojawi się w Siedlisku. Dorota znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, gdy mężczyzna zacznie ją zastraszać. Ojczym Franka ma informację, która może wiele zmienić, ale nie zamierza zdradzić jej za darmo. Czy Dorota ulegnie jego żądaniom?

Mateusz, Michał i Ewelina w Grabinie. O losach bohaterów serialu M jak miłość przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Magda zrobiła kolejne testy ciążowe, a potem przekazała Budzyńskiemu radosną wiadomość. W tym samym czasie Hania uległa groźnemu wypadkowi na basenie, gdy po skoku do wody uderzyła głową o dno. Na miejscu nie było ratownika, dlatego dziewczynce pomógł Mikołaj. Kiedy Hania trafiła do szpitala, Lipiński nie odstępował Natalii na krok, a ona uznała go za bohatera. Basia wyznała Pawłowi, że nie potrafi zrozumieć, jak jej ojciec mógł porzucić rodzinę. Zapowiedziała też, że nigdy mu tego nie wybaczy. Zaniepokojona Barbara poprosiła o radę księdza Grzegorza, widząc, że nienawiść do Walata coraz bardziej zatruwa jej wnuka. Co wydarzy się dalej?

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„M jak miłość” odcinek 1952 - streszczenie

Lisieccy dowiedzą się, że Malicki został pobity przez współwięźniów i trafił do szpitala. Następnego dnia ojczym Franka ucieknie z placówki, wtargnie do Siedliska i zacznie terroryzować Dorotę. Powie jej, że zna tożsamość prawdziwej matki Franka. Za ujawnienie tej informacji zażąda 100 tysięcy złotych. Mateusz pomoże Michałowi i Ewelinie znaleźć dom w Grabinie. Przy okazji pozna Sarę Kaniewską, spadkobierczynię wiejskiej posiadłości. Basia wciąż będzie myślała o Janku i, mimo sprzeciwu Mateusza, spróbuje się z nim skontaktować. Tomek Kubicki wyzna młodemu Mostowiakowi, że jest gotów oświadczyć się Majce. Agnes powie Barbarze, że ma wątpliwości, czy jako córka Artura powinna nadal u nich mieszkać. Seniorka przekona dziewczynę, że na dobre należy już do rodziny.

„M jak miłość” odcinek 1952 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1952. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W nowych scenach powrócą losy mieszkańców Grabiny i ich bliskich.

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„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Historia skupia się na rodzinie Mostowiaków z Grabiny, ich bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Losy postaci prowadzą od Grabiny przez Warszawę aż po Gródek. W serialu są miłość, małżeństwa, zdrady, choroby, konflikty, powroty i decyzje, które potrafią odmienić życie bohaterów. Ważne są także codzienne rodzinne rozmowy, praca i próby ratowania relacji. W obsadzie są m.in.:

  • Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
  • Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
  • Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
  • Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
  • Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
  • Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
  • Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
  • Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
  • Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
  • Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
  • Robert Moskwa jako Artur Rogowski
  • Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
  • Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński
M jak miłość: odcinki 1951-1952
Galeria zdjęć 9

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M jak miłość streszczenia