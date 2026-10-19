W poprzednim odcinku Magda zrobiła kolejne testy ciążowe, a potem przekazała Budzyńskiemu radosną wiadomość. W tym samym czasie Hania uległa groźnemu wypadkowi na basenie, gdy po skoku do wody uderzyła głową o dno. Na miejscu nie było ratownika, dlatego dziewczynce pomógł Mikołaj. Kiedy Hania trafiła do szpitala, Lipiński nie odstępował Natalii na krok, a ona uznała go za bohatera. Basia wyznała Pawłowi, że nie potrafi zrozumieć, jak jej ojciec mógł porzucić rodzinę. Zapowiedziała też, że nigdy mu tego nie wybaczy. Zaniepokojona Barbara poprosiła o radę księdza Grzegorza, widząc, że nienawiść do Walata coraz bardziej zatruwa jej wnuka. Co wydarzy się dalej?

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„M jak miłość” odcinek 1952 - streszczenie

Lisieccy dowiedzą się, że Malicki został pobity przez współwięźniów i trafił do szpitala. Następnego dnia ojczym Franka ucieknie z placówki, wtargnie do Siedliska i zacznie terroryzować Dorotę. Powie jej, że zna tożsamość prawdziwej matki Franka. Za ujawnienie tej informacji zażąda 100 tysięcy złotych. Mateusz pomoże Michałowi i Ewelinie znaleźć dom w Grabinie. Przy okazji pozna Sarę Kaniewską, spadkobierczynię wiejskiej posiadłości. Basia wciąż będzie myślała o Janku i, mimo sprzeciwu Mateusza, spróbuje się z nim skontaktować. Tomek Kubicki wyzna młodemu Mostowiakowi, że jest gotów oświadczyć się Majce. Agnes powie Barbarze, że ma wątpliwości, czy jako córka Artura powinna nadal u nich mieszkać. Seniorka przekona dziewczynę, że na dobre należy już do rodziny.

„M jak miłość” odcinek 1952 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1952. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W nowych scenach powrócą losy mieszkańców Grabiny i ich bliskich.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Historia skupia się na rodzinie Mostowiaków z Grabiny, ich bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Losy postaci prowadzą od Grabiny przez Warszawę aż po Gródek. W serialu są miłość, małżeństwa, zdrady, choroby, konflikty, powroty i decyzje, które potrafią odmienić życie bohaterów. Ważne są także codzienne rodzinne rozmowy, praca i próby ratowania relacji. W obsadzie są m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński