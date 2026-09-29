W poprzednim odcinku do Leśnej Góry trafiły ofiary wypadku motocyklowego. Dziewczyna miała ciężkie urazy miednicy i pękniętą tętnicę biodrową, a chłopak uszkodzoną aortę. Oboje przeszli kolejne operacje, a Falkowicz i Wilczewski walczyli o ich życie. Profesora coraz bardziej niepokoił związek Matyldy z ratownikiem Darkiem, dlatego postanowił porozmawiać z partnerem córki. Po spotkaniu wpadł w panikę, bo zaczął podejrzewać, że Matylda może być w ciąży. Blanka nie potrafiła pogodzić się ze zniknięciem Niny i wbrew zaleceniom policji nagłośniła sprawę. Wkrótce Mario odebrał telefon od nieznajomego, który podał się za porywacza i zażądał wysokiego okupu.

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„Na dobre i na złe” odcinek 1000 - streszczenie

Oliwia nadal będzie zmagać się z długami i komornikiem. Przed szpitalem będzie miała stłuczkę na parkingu, a przy okazji pozna Samira. Mężczyzna właśnie przyleci z Dubaju i rozpocznie staż w Leśnej Górze. Po wspólnym dyżurze nowy kolega złoży Oliwii zaskakującą propozycję. Matylda i Jadzia po raz kolejny zaproszą Darka na kolację, chcąc przekonać do niego Falkowicza. Profesor będzie jednak szukał dla córki nowego adoratora. Gdy spotka Samira, od razu będzie nim oczarowany. Na SOR trafi starszy mężczyzna po ataku padaczki, a także pacjenci po „gorączce sobotniej nocy”. W szpitalu pojawi się również dr Wiktoria Consalida, która przyleci z Hiszpanii.

„Na dobre i na złe” odcinek 1000 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1000. odcinek „Na dobre i na złe” TVP2 pokaże w środę, 7 października 2026 roku, o godzinie 20:50. W Leśnej Górze pojawią się nowi pacjenci, a Falkowicz pozna Samira.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVP2 od 1999 roku. Akcja toczy się w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie lekarze, pielęgniarki i ratownicy każdego dnia walczą o zdrowie pacjentów. Medyczne przypadki przeplatają się z prywatnymi problemami bohaterów, ich związkami, przyjaźniami i rodzinnymi konfliktami. Personel mierzy się z trudnymi diagnozami, operacjami oraz decyzjami podejmowanymi pod presją czasu. Choć przez lata zmieniały się relacje i obsada, Leśna Góra wciąż pozostaje centrum życia bohaterów. W serialu występują m.in.:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan