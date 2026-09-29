W poprzednim odcinku Samuel wciąż przekonywał Lucię, by nie mówiła Celii, że jest córką de Valmezów. Lucia mimo wszystko wyznała tę prawdę księdzu Telmo podczas spowiedzi. Servando przez Cesarea musiał spędzić noc na dworze, a potem zachorował na zapalenie płuc i znalazł się w ciężkim stanie. Higinio odmówił leczenia, powołując się na szpitalne przepisy, więc don Ramon postanowił zapłacić za opiekę lekarską. Co czeka mieszkańców Akacjowej 38 tym razem?

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„Akacjowa 38” odcinek 972 - streszczenie

Podczas bankietu dla stałych klientów La Deliciosy Inigo ogłosi, że nikt ze szpitala nie zna doktora Baezy. Lekarz spróbuje przekonać wszystkich, że prowadzi tajne badania nad lekami. Właśnie dlatego, jak wyjaśni, personel szpitala nie może ujawnić jego tożsamości. Baeza i Maria postanowią też przyspieszyć realizację swojego planu. Ksiądz Telmo obieca Lucii, że dowie się, dlaczego spotkał ją taki los. Servando zacznie mieć urojenia, a Flora pomoże służącym sprzedawać eliksir na poprawę męskości. Dochód ze sprzedaży ma pokryć koszty leczenia Servanda.

„Akacjowa 38” odcinek 972 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

972. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Inigo postawi doktora Baezę w trudnej sytuacji podczas bankietu w La Deliciosie.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają rodziny z różnych klas społecznych. Każdy z lokatorów ma własne tajemnice, marzenia i problemy. W życiu mieszkańców nie brakuje dramatów, romansów ani tragedii. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela