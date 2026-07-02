Dominika z Hotelu Paradise szczerze o byciu w związku. Powiedziała to wprost 

Czy Dominika z "Hotelu Paradise" jest w związku?

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi Dominika została wprost zapytana o swoją aktualną sytuację uczuciową. Z jej wypowiedzi wynika jasno, że po zakończeniu programu nie tworzy związku, nie ma chłopaka. Uczestniczka nie rozwijała szczegółów, jednak jej odpowiedź nie pozostawia większych wątpliwości co do tego, jak dziś wygląda jej życie prywatne po emisji show.

Dominika szczerze o programie. „Było, minęło”

W Q&A pojawiło się również pytanie dotyczące tego, czy Dominika tęskni za udziałem w „Hotelu Paradise”. Jej odpowiedź była wyjątkowo jednoznaczna i daleka od sentymentów.

– Za czym tęsknisz z hotelu? – zapytano.

– Za niczym. Fajna przygoda, ale było minęło – odpowiedziała zwyciężczyni programu.

To stwierdzenie pokazuje, że choć udział w reality show był dla niej ważnym doświadczeniem, dziś traktuje go jako zamknięty etap.

Co zmieniło się u Dominiki po zakończeniu show?

Choć Dominika nie odniosła się bezpośrednio do tego, czy utrzymuje kontakt z Marcelem, z jej wypowiedzi można wywnioskować, że relacja po programie nie jest już bliska. Brak odniesień do wspólnej przyszłości oraz wyraźne podkreślenie, że nie tęskni za programem, tylko wzmacnia takie przypuszczenia.

Warto przypomnieć, że jeszcze w finale para była przedstawiana jako jedna z najmocniejszych i najbardziej zgranych w sezonie. Tym większe emocje budzą dzisiejsze wypowiedzi Dominiki, które pokazują, że rzeczywistość po kamerach często wygląda zupełnie inaczej niż w telewizji.

Dominika zdradziła obserwatorom, że obecnie mieszka w Warszawie, planuje przeznaczyć wygraną na pomoc rodzicom oraz operację biustu. Na co dzień zajmuje się makijażem oraz stylizacją rzęs.