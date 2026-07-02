Magdalena Cielecka dołącza do obsady „Zatoki szpiegów”. Wiadomo, kogo zagra w nowym sezonie

Magdalena Cielecka dołącza do obsady „Zatoki szpiegów”

Trwają prace nad trzecim sezonem serialu „Zatoka szpiegów”, a twórcy ujawnili kolejną ważną informację dotyczącą obsady. Do produkcji dołącza Magdalena Cielecka, jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. W nowych odcinkach zagra baronessę Natalię von Hahn – charyzmatyczną arystokratkę, która skrywa niebezpieczną tajemnicę. Premiera trzeciego sezonu została zaplanowana na 2027 rok.

Tajemnicza baronessa namiesza w życiu bohaterów

Akcja nowych odcinków przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku. Franz Neumann, grany przez Bartosza Gelnera, ponownie stanie przed wyjątkowo ryzykownym zadaniem. W świecie pełnym tajnych misji, podwójnych tożsamości i wojennych intryg pojawi się właśnie Natalia von Hahn.

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Nowa bohaterka odegra ważną rolę nie tylko w szpiegowskiej historii. Wda się również w skomplikowaną relację z Franzem oraz Evą Stromberg, graną przez Sonię Mietielicę. Miłosny trójkąt sprawi, że bohaterowie będą musieli zmierzyć się z trudnymi wyborami, a granica między uczuciami a obowiązkiem stanie się wyjątkowo cienka.

Magdalena Cielecka o swojej bohaterce

Sama aktorka zdradziła, że jej postać jest niezwykle złożona i pełna sprzeczności.

Gram postać baronessy, kogoś w typie bohaterki „Pożegnania z Afryką”. Łączy ją z bohaterem granym przez Bartosza Gelnera romantyczna relacja, ale jednocześnie są dla siebie śmiertelnym zagrożeniem, prowadząc ze sobą ryzykowną grę pełną pasji i zniszczenia. To postać tragiczna, uwikłana w zależności, a jednocześnie lubiąca życie i jego uroki. Ekstrawagancka i tajemnicza. Mężczyźni nie mogą oprzeć się jej uwodzicielskiej sile, i jak ćmy, marnie kończą, chcąc ogrzać się w jej blasku – powiedziała Magdalena Cielecka.

Kto jeszcze zagra w 3. sezonie?

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy dobrze znanych bohaterów. Do swoich ról wracają Bartosz Gelner, Sonia Mietielica, Maria Świłpa, Karol Pocheć, Anna Radwan, Przemysław Kozłowski oraz Karol Biskup.

Za reżyserię trzeciego sezonu odpowiada Łukasz Ostalski, a scenariusz przygotowali Michał Godzic i Wojciech Lepianka. Produkcję realizuje Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej, natomiast producentem wykonawczym pozostaje Michał Kwieciński z Akson Studio.

Pojawienie się Magdaleny Cieleckiej zapowiada, że w nowych odcinkach „Zatoki szpiegów” nie zabraknie zarówno emocjonujących zwrotów akcji, jak i skomplikowanych relacji między bohaterami. Jej postać może okazać się jedną z kluczowych dla fabuły nadchodzącego sezonu.