Działo się w Leśnej Górze, oj działo! Poprzedni odcinek "Na dobre i na złe" skupił się na dramacie Igi, nad którą zawisły naprawdę czarne chmury. Lekarka musiała zmierzyć się nie tylko z diagnozą trudnego do zoperowania tętniaka, ale także z konsekwencjami fatalnego błędu medycznego, grożącego jej utratą pracy i więzieniem. Zdeterminowany Aleś próbował odnaleźć Klemi, by zmusić ją do przyznania się do winy, jednak ta rozpłynęła się w powietrzu, uprowadzając przy tym własną córkę. Sytuację pogorszył fakt, że poszkodowany pacjent stracił władzę w nogach i zapowiedział pozew, a w geście solidarności Julka była gotowa wziąć całą winę na siebie. Epizod ten z pewnością podniósł ciśnienie fanom, zostawiając nas w ogromnym napięciu.

"Na dobre i na złe" odc. 986 - streszczenie

Mania zwraca się do Agaty z prośbą o zabranie jej do domu, jednak dyrektorka ośrodka studzi jej zapał, wskazując, że samotne kobiety rzadko uzyskują zgodę na adopcję. W obliczu tych trudności, Rafał podejmuje nieoczekiwaną decyzję i oświadcza się Woźnickiej, aby wspólnie mogli stworzyć dla dziewczynki rodzinę. Tymczasem w szpitalu doktor Konica staje przed trudnym wyzwaniem medycznym, lecząc młodą pacjentkę ze skomplikowanym złamaniem, której stan zdrowia pogorszyła niewłaściwa dieta i bezgraniczne zaufanie do medycyny alternatywnej. Równocześnie Blanka interweniuje w przypadku ciężarnej z objawami stanu przedrzucawkowego, a po poznaniu Zuzy, która niedawno poroniła, nawiązuje z nią głębszą relację. Na horyzoncie pojawia się też Mario, który po raz kolejny zaskakuje byłą partnerkę, oferując jej pomoc w opiece nad Niną.

"Na dobre i na złe" odc. 986 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek swojego ulubionego serialu medycznego. Nadchodzące wydarzenia w Leśnej Górze z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca, a my znamy dokładne szczegóły emisji. Najnowszy, 986. odcinek serialu "Na dobre i na złe" będzie można obejrzeć w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, zabierając ich za kulisy szpitala w Leśnej Górze. Produkcja zręcznie łączy zawodowe wyzwania lekarzy i pielęgniarek z ich skomplikowanym życiem prywatnym, tworząc historie pełne napięcia i wzruszeń. To właśnie dzięki autentyczności, poruszaniu trudnych dylematów etycznych oraz wciągającym scenariuszom serial odniósł tak ogromny sukces. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)