Działo się w Leśnej Górze, oj działo! Poprzedni odcinek "Na dobre i na złe" skupił się na dramacie Igi, nad którą zawisły naprawdę czarne chmury. Lekarka musiała zmierzyć się nie tylko z diagnozą trudnego do zoperowania tętniaka, ale także z konsekwencjami fatalnego błędu medycznego, grożącego jej utratą pracy i więzieniem. Zdeterminowany Aleś próbował odnaleźć Klemi, by zmusić ją do przyznania się do winy, jednak ta rozpłynęła się w powietrzu, uprowadzając przy tym własną córkę. Sytuację pogorszył fakt, że poszkodowany pacjent stracił władzę w nogach i zapowiedział pozew, a w geście solidarności Julka była gotowa wziąć całą winę na siebie. Epizod ten z pewnością podniósł ciśnienie fanom, zostawiając nas w ogromnym napięciu.
"Na dobre i na złe" odc. 986 - streszczenie
Mania zwraca się do Agaty z prośbą o zabranie jej do domu, jednak dyrektorka ośrodka studzi jej zapał, wskazując, że samotne kobiety rzadko uzyskują zgodę na adopcję. W obliczu tych trudności, Rafał podejmuje nieoczekiwaną decyzję i oświadcza się Woźnickiej, aby wspólnie mogli stworzyć dla dziewczynki rodzinę. Tymczasem w szpitalu doktor Konica staje przed trudnym wyzwaniem medycznym, lecząc młodą pacjentkę ze skomplikowanym złamaniem, której stan zdrowia pogorszyła niewłaściwa dieta i bezgraniczne zaufanie do medycyny alternatywnej. Równocześnie Blanka interweniuje w przypadku ciężarnej z objawami stanu przedrzucawkowego, a po poznaniu Zuzy, która niedawno poroniła, nawiązuje z nią głębszą relację. Na horyzoncie pojawia się też Mario, który po raz kolejny zaskakuje byłą partnerkę, oferując jej pomoc w opiece nad Niną.
"Na dobre i na złe" odc. 986 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek swojego ulubionego serialu medycznego. Nadchodzące wydarzenia w Leśnej Górze z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca, a my znamy dokładne szczegóły emisji. Najnowszy, 986. odcinek serialu "Na dobre i na złe" będzie można obejrzeć w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na kanale TVP2.
"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada
"Na dobre i na złe" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, zabierając ich za kulisy szpitala w Leśnej Górze. Produkcja zręcznie łączy zawodowe wyzwania lekarzy i pielęgniarek z ich skomplikowanym życiem prywatnym, tworząc historie pełne napięcia i wzruszeń. To właśnie dzięki autentyczności, poruszaniu trudnych dylematów etycznych oraz wciągającym scenariuszom serial odniósł tak ogromny sukces. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)
- Aldona Jankowska (jako Wanda)
- Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)
- Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)
- Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)
- Mateusz Janicki (jako Rafał)
- Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)
- Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)