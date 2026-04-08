"Na dobre i na złe". Koszmar w Leśnej Górze. Były kochanek brutalnie zaatakuje Marię

Emisja 989. odcinka "Na dobre i na złe" w TVP2

Dramat Marii Malewicz rozegra się w momencie, gdy lekarka z Leśnej Góry wreszcie odzyska spokój i poczucie szczęścia. Kobieta nawet przez chwilę nie dopuści do siebie myśli, że dawny partner dopuści się tak potwornego czynu. Zostanie zmuszona do aktu seksualnego przez człowieka, po którym najmniej spodziewałaby się podobnego ataku.

Romantyczne chwile Marii i Michała w "Na dobre i na złe"

Wcześniej Maria i Michał spędzą wspólnie pierwszą noc, napawając się rozkwitającym uczuciem. Dzięki wsparciu lekarki Wilczewski wreszcie pogodzi się z tragicznym odejściem Oleny i ponownie otworzy się na miłość. Z kolei Malewicz ostatecznie odetnie się od przeszłości i relacji z Jakubem Dobrym, dawnym nauczycielem i kochankiem. Niestety, zaborczy chirurg nie zamierza tak łatwo usunąć się w cień.

15

Niebezpieczny Jakub wtargnie do mieszkania Marii

Natłok wiadomości od Jakuba zakłóci radosne chwile, które Maria dzieli z Michałem. Zmęczona natarczywością byłego partnera, lekarka zdecyduje się na samotny wieczór we własnych czterech kątach. Nie przewidzi jednak, że Dobry przygotował na nią zasadzkę tuż pod drzwiami jej mieszkania.

Odrzucony kochanek będzie zaklinał się, że darzy Marię wielkim uczuciem i jest gotów rozwieść się ze swoją żoną. Kobieta pozostanie jednak niewzruszona na jego obietnice. Wkrótce zdeterminowany napastnik wymusi na niej zaproszenie do środka. Pozwalając mu wejść i zamykając drzwi, lekarka popełni tragiczny w skutkach błąd, który zapoczątkuje jej wielki koszmar.

- Zapomnij o mnie i idź dalej... Jesteś fajnym facetem, bez problemu znajdziesz kogoś, kto cię doceni... - Maria spróbuje z klasą rozstać się definitywnie z Jakubem, lecz on w 989 odcinku "Na dobre i na złe" uparcie będzie twierdził, że muszą być razem.

- Nikt nie dorasta ci do pięt. Przeprowadzę się do Leśnej Góry, poszukam tu pracy… Zrobię wszystko, żebyś była najszczęśliwszą kobietą na świecie!

- Nie... To błąd…

- Popełnijmy go razem… - Jakub zbliży się do Marii i nie przyjmie odmowy. Chwyci ją tak mocno, że lekarka nie zdoła się uwolnić.

- Kuba, przestań, nie!!! - zacznie krzyczeć Maria, którą były kochanek brutalnie zgwałci.

Tajemnica zgwałconej Marii. Prawda nie ujrzy światła dziennego

Poukładany świat Marii legnie w gruzach w ułamku sekundy. Traumatyczne przejścia odcisną na niej trwałe piętno, a sam sprawca uniknie jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Choć pokrzywdzona wyrzuci oprawcę za drzwi, nie zdoła poradzić sobie z przytłaczającymi emocjami. Bezczelny chirurg nadal będzie osaczał zranioną kobietę, która z bezsilności zatai całą prawdę przed Michałem.