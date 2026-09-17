W poprzednim odcinku Nusret i Beyza otworzyli grób Yoncy, ale nie było w nim jej ciała. Niedługo potem Yonca pojawiła się w rezydencji i porwała własnego syna. Hancer chciała wesprzeć ją finansowo, dlatego szukała sposobu, by pomóc jej stanąć na nogi. Cihan podwiózł Hancer do bankomatu, a po drodze odbyli szczerą rozmowę. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 207 - streszczenie

Yonca zniknie bez śladu razem z dzieckiem. Cihan będzie podejrzewał, że w porwanie zamieszana jest Beyza. Mukadder nie podzieli jego zdania i oskarży Nusreta. Sprawą zajmie się policja, która rozpocznie dochodzenie. Hancer szybko połączy fakty i domyśli się, kto stoi za zniknięciem Yoncy i jej dziecka.

„Panna młoda” odcinek 207 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

207. odcinek serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje w piątek, 25 września 2026 roku, o godzinie 17:20. W tym odcinku policja zajmie się zaginięciem Yoncy i jej dziecka. Hancer szybko zacznie łączyć fakty. Cihan i Mukadder będą natomiast mieć zupełnie inne podejrzenia.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się wyjść za Cihana, by opłacić jego leczenie. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, przystaje na zaaranżowane małżeństwo. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin