W poprzednim odcinku María Antonia sprzeciwiła się wyjazdowi Alonso z La Promesy. Curro pojechał do sanatorium, zdecydowany zabrać stamtąd Martinę. Na uroczystej kolacji Catalina pojawiła się z Adrianem, a Cruz wykorzystała okazję, by publicznie go upokorzyć. Simona zaproponowała też wznowienie produkcji dżemów, aby wesprzeć Virtudes po utracie pracy. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 485 - streszczenie

Manuel poprosi Salvadora o pomoc w ukryciu nieobecności Curra. Ricardo postanowi zostać w pałacu, choć jego konflikt z Petrą będzie coraz poważniejszy. Wciąż nie będzie wiadomo, kto wysłał tajemnicze zaproszenie. Alonso zwróci się do żony, by nakłoniła Maríę Antonię do wyjazdu i zakończyła tę niezręczną sytuację. Vera wyzna Santosowi, że spotkała się z matką.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 485 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

485 odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W pałacu napięcie rośnie, a kilka spraw wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Manuel będzie próbował ukryć nieobecność Curra, co może tylko skomplikować sytuację.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by poznać prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Wszystko komplikuje się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokratów i służby, a ich losy splatają romanse, rodzinne tajemnice, zemsta oraz walka o majątek. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández