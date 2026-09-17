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W poprzednim odcinku María Antonia sprzeciwiła się wyjazdowi Alonso z La Promesy. Curro pojechał do sanatorium, zdecydowany zabrać stamtąd Martinę. Na uroczystej kolacji Catalina pojawiła się z Adrianem, a Cruz wykorzystała okazję, by publicznie go upokorzyć. Simona zaproponowała też wznowienie produkcji dżemów, aby wesprzeć Virtudes po utracie pracy. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 485 - streszczenie
Manuel poprosi Salvadora o pomoc w ukryciu nieobecności Curra. Ricardo postanowi zostać w pałacu, choć jego konflikt z Petrą będzie coraz poważniejszy. Wciąż nie będzie wiadomo, kto wysłał tajemnicze zaproszenie. Alonso zwróci się do żony, by nakłoniła Maríę Antonię do wyjazdu i zakończyła tę niezręczną sytuację. Vera wyzna Santosowi, że spotkała się z matką.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 485 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
485 odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W pałacu napięcie rośnie, a kilka spraw wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Manuel będzie próbował ukryć nieobecność Curra, co może tylko skomplikować sytuację.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by poznać prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Wszystko komplikuje się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokratów i służby, a ich losy splatają romanse, rodzinne tajemnice, zemsta oraz walka o majątek. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández