"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 485

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-17 8:23

W 485 odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Manuel będzie musiał ukryć nieobecność Curra. O pomoc poprosi Salvadora, ale ta sprawa może szybko wzbudzić podejrzenia. Tymczasem Alonso chce raz na zawsze zakończyć kłopotliwą sytuację z Maríą Antonią. Vera zdobędzie się na szczere wyznanie przed Santosem.

W poprzednim odcinku María Antonia sprzeciwiła się wyjazdowi Alonso z La Promesy. Curro pojechał do sanatorium, zdecydowany zabrać stamtąd Martinę. Na uroczystej kolacji Catalina pojawiła się z Adrianem, a Cruz wykorzystała okazję, by publicznie go upokorzyć. Simona zaproponowała też wznowienie produkcji dżemów, aby wesprzeć Virtudes po utracie pracy. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 485 - streszczenie

Manuel poprosi Salvadora o pomoc w ukryciu nieobecności Curra. Ricardo postanowi zostać w pałacu, choć jego konflikt z Petrą będzie coraz poważniejszy. Wciąż nie będzie wiadomo, kto wysłał tajemnicze zaproszenie. Alonso zwróci się do żony, by nakłoniła Maríę Antonię do wyjazdu i zakończyła tę niezręczną sytuację. Vera wyzna Santosowi, że spotkała się z matką.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 485 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

485 odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W pałacu napięcie rośnie, a kilka spraw wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Manuel będzie próbował ukryć nieobecność Curra, co może tylko skomplikować sytuację.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by poznać prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Wszystko komplikuje się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokratów i służby, a ich losy splatają romanse, rodzinne tajemnice, zemsta oraz walka o majątek. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
Brodaty mężczyzna w kamizelce trzyma książkę i patrzy na kobietę. O serialu La Promesa przeczytasz w serwisie Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic