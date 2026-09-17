Igrzyska w Brisbane na szlaku krokodyli. Zapadła ostateczna decyzja

Trasa olimpijskich regat skontrolowana

Olimpijski tor regatowy powstanie w pobliżu miejscowości Rockhampton, oddalonej o około 600 km od Brisbane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez lokalne władze, przeprowadzona inspekcja techniczna planowanego obiektu oraz jego otoczenia zakończyła się wynikiem pozytywnym. Premier stanu Queensland, David Crisafulli, poinformował w lokalnym parlamencie, że kontrowersyjne miejsce rywalizacji przeszło niezależną weryfikację z wyróżnieniem.

Decyzja ta kończy okres niepewności, który trwał od ogłoszenia wstępnych planów w marcu 2025 roku. Lokalizacja na rzece Fitzroy wywoływała dyskusje ze względu na to, że jest to naturalne środowisko życia krokodyli. Pojawiały się również wątpliwości dotyczące silnych prądów rzecznych, ryzyka powodzi oraz dużej ilości osadów w wodzie. Grupa ponad 500 wioślarzy, w tym utytułowany australijski mistrz olimpijski Drew Ginn, wystosowała list otwarty apelujący o zmianę miejsca zawodów.

"Sprawa jest oficjalna, sfinalizowana i przesądzona" - powiedział David Crisafulli, podkreślając jednocześnie, że światowa federacja wioślarska (World Rowing) zatwierdziła już wybraną lokalizację.

Jak zabezpieczyć sportowców?

Przedstawiciele komitetu organizacyjnego zapewniają, że potencjalna trasa została poddana rygorystycznym analizom. Badania obejmowały ocenę stanu koryta rzecznego, siły prądów, poziomu wód oraz warunków wietrznych, meteorologicznych i środowiskowych. Działania te uzupełniono wizjami lokalnymi oraz zaawansowanymi obliczeniami modelowymi. Na tym etapie nie przedstawiono szczegółowych informacji na temat metod ochrony uczestników regat przed drapieżnikami.

Wiadomo jednak, że administracja posiada plan zarządzania sytuacją kryzysową, który przewiduje selektywne usuwanie największych krokodyli oraz tych, które przejawiają agresywne zachowania. Władze regionalne zapewniają, że na rzece Fitzroy istnieje możliwość wytyczenia torów o długości 2,7 km bez konieczności kosztownego pogłębiania czy poszerzania koryta. Planowane zawody mają odbywać się na ośmiu torach o standardowej długości 2000 metrów, wyposażonych w odpowiednie strefy startu i mety. Igrzyska zaplanowano na okres od 23 lipca do 8 sierpnia 2032 roku.