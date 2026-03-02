"Młode gliny", odcinek 17: nastolatek dokonuje brutalnego rozboju. Jego ofiara, ciężarna kobieta, walczy o życie

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Młode gliny" zaserwował nam mrożącą krew w żyłach zagadkę, która od samego początku wydawała się bardziej skomplikowana, niż można było przypuszczać. Wszystko zaczęło się od brutalnego morderstwa Mikołaja, który zginął od ciosów siekierą, a jego ciało odnaleźli dawni koledzy z liceum. Na miejscu zbrodni pojawiły się również postacie powiązane z inną, nierozwiązaną tragedią sprzed lat, co od razu rzuciło na sprawę nowe światło. Śledztwo szybko nabrało tempa, prowadząc do zatrzymania młodocianej uciekinierki i jej chłopaka, a także właściciela tartaku, Emila. To właśnie on okazał się kluczową postacią, gdy Monika odkryła jego powiązania z groźnym dilerem i motywem zbrodni mogła być wiedza Mikołaja o nielegalnych interesach. Sprawa brutalnego morderstwa okazała się więc mieć drugie, narkotykowe dno, co z pewnością skomplikuje dalsze dochodzenie.
"Młode gliny" odc. 17 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku funkcjonariusze zajmą się sprawą brutalnego napadu, którego ofiarą padła Wiktoria. Sprawcą okazuje się osiemnastoletni Jarek, który nie tylko okradł kobietę, ale również spowodował u niej poważne obrażenia głowy. Sytuacja jest dramatyczna, ponieważ Wiktoria jest w ciąży, a jej życie i życie nienarodzonego dziecka są zagrożone. W toku śledztwa wychodzi na jaw, że motywem Jarka był duży dług u bezwzględnego lichwiarza. Trop, podany przez siostrę chłopaka, prowadzi policjantów do jego dziewczyny, Karoliny, lecz w jej domu panuje chaos. Kluczowym dowodem staje się szkicownik znaleziony w pokoju dziewczyny, w którym rysunek naprowadza mundurowych do miejsca ukrycia gotówki równej kwocie długu.
"Młode gliny" odc. 17 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, a nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Nowe śledztwo i dramatyczne zwroty akcji z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze fanów. Z pewnością nikt nie chce przegapić kolejnych policyjnych perypetii. Najnowszy, 17. odcinek serialu "Młode gliny" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 15:45 na antenie stacji TVN.
"Młode gliny" - opis serialu i obsada
Serial "Młode gliny" to prawdziwa gratka dla miłośników opowieści kryminalnych z ludzką twarzą. Śledzimy w nim losy początkujących policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy muszą zmierzyć się nie tylko z przestępcami, ale także z systemowymi absurdami i wymagającymi przełożonymi. Produkcja w realistyczny sposób pokazuje, jak wygląda zderzenie ideałów młodych adeptów z trudną policyjną codziennością. W serialu występują znakomici polscy aktorzy:
- Lesław Żurek (jako Łukasz Matuszczak)
- Jerzy Bończak (jako Tadeusz Dec)
- Robert Koszucki (jako Szymon Dec)
- Dominika Kryszczyńska (jako Sandra Pastuszak)
- Marcel Opaliński (jako Olek Dąbrowski)
- Mayu Gralińska Sakai (jako Michalina Adamska)
- Henryk Simon (jako Kacper Moś)
- Zofia Zborowska Wrona (jako Agata Bożyk Lis)
- Katarzyna Gałązka (jako Monika Mielcarz)
- Anna Dereszowska (jako Izabela Muszyńska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Basia Skowron)
- Bartosz Obuchowicz (jako Ludwik Grudzień)
- Aleksandra Domańska (jako Laura Lind)
- Michał Węgrzyński (jako Jurek Jodłowski)