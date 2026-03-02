"Młode gliny", odcinek 17: nastolatek dokonuje brutalnego rozboju. Jego ofiara, ciężarna kobieta, walczy o życie

Ostatni odcinek serialu "Młode gliny" zaserwował nam mrożącą krew w żyłach zagadkę, która od samego początku wydawała się bardziej skomplikowana, niż można było przypuszczać. Wszystko zaczęło się od brutalnego morderstwa Mikołaja, który zginął od ciosów siekierą, a jego ciało odnaleźli dawni koledzy z liceum. Na miejscu zbrodni pojawiły się również postacie powiązane z inną, nierozwiązaną tragedią sprzed lat, co od razu rzuciło na sprawę nowe światło. Śledztwo szybko nabrało tempa, prowadząc do zatrzymania młodocianej uciekinierki i jej chłopaka, a także właściciela tartaku, Emila. To właśnie on okazał się kluczową postacią, gdy Monika odkryła jego powiązania z groźnym dilerem i motywem zbrodni mogła być wiedza Mikołaja o nielegalnych interesach. Sprawa brutalnego morderstwa okazała się więc mieć drugie, narkotykowe dno, co z pewnością skomplikuje dalsze dochodzenie.

"Młode gliny" odc. 17 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku funkcjonariusze zajmą się sprawą brutalnego napadu, którego ofiarą padła Wiktoria. Sprawcą okazuje się osiemnastoletni Jarek, który nie tylko okradł kobietę, ale również spowodował u niej poważne obrażenia głowy. Sytuacja jest dramatyczna, ponieważ Wiktoria jest w ciąży, a jej życie i życie nienarodzonego dziecka są zagrożone. W toku śledztwa wychodzi na jaw, że motywem Jarka był duży dług u bezwzględnego lichwiarza. Trop, podany przez siostrę chłopaka, prowadzi policjantów do jego dziewczyny, Karoliny, lecz w jej domu panuje chaos. Kluczowym dowodem staje się szkicownik znaleziony w pokoju dziewczyny, w którym rysunek naprowadza mundurowych do miejsca ukrycia gotówki równej kwocie długu.

"Młode gliny" odc. 17 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, a nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Nowe śledztwo i dramatyczne zwroty akcji z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze fanów. Z pewnością nikt nie chce przegapić kolejnych policyjnych perypetii. Najnowszy, 17. odcinek serialu "Młode gliny" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 15:45 na antenie stacji TVN.

"Młode gliny" - opis serialu i obsada

Serial "Młode gliny" to prawdziwa gratka dla miłośników opowieści kryminalnych z ludzką twarzą. Śledzimy w nim losy początkujących policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy muszą zmierzyć się nie tylko z przestępcami, ale także z systemowymi absurdami i wymagającymi przełożonymi. Produkcja w realistyczny sposób pokazuje, jak wygląda zderzenie ideałów młodych adeptów z trudną policyjną codziennością. W serialu występują znakomici polscy aktorzy:

Lesław Żurek (jako Łukasz Matuszczak)

Jerzy Bończak (jako Tadeusz Dec)

Robert Koszucki (jako Szymon Dec)

Dominika Kryszczyńska (jako Sandra Pastuszak)

Marcel Opaliński (jako Olek Dąbrowski)

Mayu Gralińska Sakai (jako Michalina Adamska)

Henryk Simon (jako Kacper Moś)

Zofia Zborowska Wrona (jako Agata Bożyk Lis)

Katarzyna Gałązka (jako Monika Mielcarz)

Anna Dereszowska (jako Izabela Muszyńska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Basia Skowron)

Bartosz Obuchowicz (jako Ludwik Grudzień)

Aleksandra Domańska (jako Laura Lind)

Michał Węgrzyński (jako Jurek Jodłowski)