Emocje we wrocławskim wydziale kryminalnym nie opadają, a ostatnie śledztwo tylko podgrzało atmosferę. W poprzednim odcinku serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" detektywi zajęli się sprawą brutalnego zabójstwa dilera, w której główny podejrzany, choć powiązany z półświatkiem, miał niepodważalne alibi. Trop poprowadził ich do brata ofiary, Damiana, a wizyta w jego domu ujawniła rodzinne sekrety, sugerując, że jego żona Kinga wie więcej, niż mówiła. Śledczy postanowili wywrzeć na niej presję, licząc na przełom w dochodzeniu. Tymczasem w tle rozegrał się dramat byłego komendanta Stachury, któremu Kubis odmówił pomocy, nieświadomy groźnych konsekwencji tej decyzji. Tyle otwartych wątków zwiastuje, że nadchodzące dni na komendzie będą wyjątkowo burzliwe.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 992 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Sprawiedliwych" rzuca światło na sprawę sprzed piętnastu lat, kiedy to Grażyna Krawczyk została skazana za morderstwo swojego męża, mimo że jego ciała nigdy nie odnaleziono. Tuż po opuszczeniu więziennych murów, kobieta dokonuje szokującego zgłoszenia – twierdzi, że zlokalizowała zwłoki swojego partnera. Na miejscu zdarzenia Wach odnajduje zmumifikowane ciało, jednak Kujawińska podchodzi do sprawy z rezerwą, podejrzewając, że Krawczyk może próbować wyłudzić odszkodowanie za pomyłkę wymiaru sprawiedliwości. W toku śledztwa na jaw wychodzi dawny konflikt zamordowanego z jego wspólnikiem, Warchlewskim, który szybko próbuje zrzucić winę z powrotem na Grażynę. Równocześnie, w tle głównych wydarzeń, inspektor Kubis powoli wraca do zdrowia po niedawnym zamachu, co wywołuje skrajne emocje wśród jego współpracowników.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 992 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z zapartym tchem śledzący losy wrocławskich policjantów z pewnością nie mogą doczekać się premiery nowego epizodu. Twórcy serialu ponownie obiecują historię pełną napięcia, zwrotów akcji i skomplikowanej kryminalnej zagadki. Dla wszystkich widzów, którzy zastanawiają się, kiedy zobaczą dalszy ciąg tej intrygującej sprawy, mamy dobre wiadomości. Premierowa emisja 992. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to od lat jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej widowni, który skutecznie przyciąga przed ekrany rzesze fanów. Produkcja koncentruje się na codziennej, pełnej wyzwań pracy śledczych z komendy we Wrocławiu, którzy pod kierownictwem charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa mierzą się z najpoważniejszymi przestępstwami. Każdy odcinek to osobna, trzymająca w napięciu historia, która pozwala widzom wczuć się w rolę detektywów rozwiązujących skomplikowane sprawy zabójstw czy porwań. Siłą serialu są nie tylko wciągające scenariusze, ale także świetnie dobrana obsada, która nadaje postaciom wiarygodności. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)