Anna Lewandowska w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Trenerka wydała pilne oświadczenie

Gwałtowna eskalacja konfliktu na linii USA-Izrael-Iran nastąpiła na przełomie lutego i marca (28.02/01.03).

Działania odwetowe i ataki militarne doprowadziły do paraliżu wielu państw w regionie Bliskiego Wschodu.

W trakcie tych niebezpiecznych wydarzeń w Dubaju i Abu Zabi przebywała Anna Lewandowska.

Polska trenerka opublikowała w mediach społecznościowych oficjalny komunikat.

Anna Lewandowska opuściła Zjednoczone Emiraty Arabskie. Trenerka zabrała głos

Żona Roberta Lewandowskiego za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie potwierdziła, że nie przebywa już na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gwiazda wyjaśniła fanom, że jej wizyta w Dubaju oraz Abu Zabi miała charakter typowo biznesowy i została już zakończona. Anna Lewandowska opublikowała tę informację w kluczowym momencie, gdy światowe media donosiły o drastycznym pogorszeniu stanu bezpieczeństwa w tym rejonie świata.

Ostatnie dni przyniosły niebezpieczne zaognienie relacji międzynarodowych z udziałem Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Iranu. Wymiana ciosów i działania militarne błyskawicznie wpłynęły na atmosferę w krajach sąsiednich, takich jak Katar, Oman, Bahrajn czy właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Władze lokalne zmuszone były do wprowadzenia nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa, ostrzegając mieszkańców i turystów przed skutkami postępującej destabilizacji regionu.

W obliczu tych niepokojących doniesień, trenerka postanowiła uspokoić swoich obserwatorów i odnieść się do swojego pobytu w zagrożonej strefie. Na InstaStories pojawił się wpis wyjaśniający jej obecne położenie.

Anna Lewandowska w podróży w Abu Zabi i Dubaju. Czy grozi jej niebezpieczeństwo? Ważny komunikat!

„Kochani, tak, tak wróciła do Europy już trzy dni temu. Dziękuję za wszystkie wiadomości i troskę” – napisała w InstaStories.

Żona Roberta Lewandowskiego o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Gwiazda fitnessu nie ukrywa, że z dużą uwagą i lękiem śledzi najnowsze doniesienia medialne dotyczące narastającego konfliktu. W dalszej części swojej internetowej relacji wyraziła głęboką solidarność z osobami, które wciąż przebywają w strefie zagrożenia i muszą mierzyć się z dramatyczną rzeczywistością.

„Z ogromnym smutkiem patrzę na to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. Mam świadomość, że wielu ludzi doświadcza dziś strachu i niepewności” – zaznaczyła.

Powrót na stary kontynent przyniósł jej ulgę, którą również postanowiła wyrazić publicznie. Trenerka podkreśliła swoją ogromną wdzięczność za możliwość bezpiecznego opuszczenia rejonu objętego chaosem i dotarcie do domu.

„Jestem wdzięczna, że bezpiecznie wróciłam do domu. Myślami jestem z wszystkimi, których dotyka ta trudna sytuacja” – przekazała.

Krótkie oświadczenie opublikowane w sieci miało podwójny cel: poinformowanie o zakończeniu delegacji oraz odniesienie się do dramatycznych wydarzeń politycznych. Tym gestem Anna Lewandowska skutecznie ucięła spekulacje i uspokoiła tysiące fanów martwiących się o jej zdrowie i życie w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej.