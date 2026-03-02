Barwy szczęścia, odcinek 3336: Lucyna przejmie rządy na Zacisznej. Agata ucieknie z domu

Emisja 3336. odcinka "Barw szczęścia" - kiedy w TV?

Premiera 3336. odcinka "Barw szczęścia" zaplanowana jest na piątek, 13 marca 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie TVP2. Wizyta Lucyny w rodzinnym domu Pyrków wywoła niemały szok, gdy kobieta zaprezentuje Hubertowi i Agacie podpisany akt notarialny. Rodzeństwo będzie kompletnie zaskoczone, ponieważ Iwona (Izabela Zwierzyńska) sprzeda udziały w nieruchomości za ich plecami, czyniąc w ten sposób Zwierzchowską pełnoprawną współwłaścicielką willi.

- Wracam akurat od notariusza. Podpisałam umowę... Mamy co świętować - oznajmi im radosna Lucyna.

Seniorka nie będzie zamierzała zwlekać z celebracją swojego sukcesu i niemal natychmiast po wizycie u notariusza wróci na Zaciszną, by świętować przejęcie części majątku. Rodzeństwo znajdzie się w patowej sytuacji, gdyż jako prawnej właścicielki nie będą mogli wyprosić jej za drzwi. Jak donosi swiatseriali.interia.pl, zrezygnowany Hubert zaprosi kobietę na kawę, co Lucyna błyskawicznie wykorzysta do narzucenia domownikom własnych zasad.

- Co za wspaniały dzień, kochani... I chyba nie muszę mówić "państwo", jak już prawie jesteśmy rodziną? - doda jak tylko już rozsiądzie się na kanapie.

Konflikt o porcelanę w 3336. odcinku "Barw szczęścia"

Atmosfera zgęstnieje w mgnieniu oka, gdy nowa domowniczka pozwoli sobie na krytyczny komentarz dotyczący sposobu serwowania napojów. Agata poda jej kawę w kubku, co spotka się z wyraźną dezaprobatą ze strony seniorki, która oczekiwała porcelany. Choć Hubert (Marek Molak) natychmiast stanie w obronie siostry, zachowanie Zwierzchowskiej przeleje czarę goryczy, mimo jej późniejszych zapewnień o chęci poprawy.

- Kawka pyszna, ja co prawda lubię z porcelanowej filiżanki... - zacznie Zwierzchowska, jednak Hubert szybko wejdzie jej w słowo wyjaśniając, że u nich pije się z kubków. Seniorka obieca dostosować się do panujących reguł - Przyzwyczaję się. Uszanuję wasze zwyczaje. Potrafię iść na kompromisy. Na pewno się dogadamy...

Te zapewnienia na niewiele się zdadzą, ponieważ urażona Agata podejmie błyskawiczną decyzję o opuszczeniu rodzinnej posiadłości, o czym poinformuje nową współlokatorkę. Tym bardziej, że wówczas sytuacja Pyrki będzie o tyle skomplikowana, gdyż w przeciwieństwie do brata nie będzie posiadać już ona praw do nieruchomości, co w konfrontacji z roszczeniową Lucyną mogłoby rodzić kolejne konflikty w przyszłości.

Wyprowadzka Pyrki i trudna sytuacja Huberta

Agata postanowi usunąć się w cień, nie chcąc dzielić dachu z uciążliwą kobietą, która od pierwszych chwil zaczęła planować swoje rządy na Zacisznej. Hubert znajdzie się w znacznie gorszym położeniu, ponieważ nie może tak po prostu się wyprowadzić. Będzie zmuszony dzielić dom z Lucyną, swoją żoną Asią oraz przybranym synem Emilem, co zapowiada trudne chwile dla całej ich rodziny.

- No i pozamiatane. Pięknie nas Iwonka załatwiła - podsumuje gorzko Hubert. W tym samym czasie Lucyna bez skrępowania zacznie zwiedzać dom oraz ogród, szukając dla siebie idealnego kąta, i nigdzie się nie wybierze, zostając z rodziną aż do obiadu.

