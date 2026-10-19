Kamila Baar dołącza do "Na Wspólnej". Oriana Warska skomplikuje życie Nalepy

Lew Nalepa straci szansę na pokazowy zabieg w "Na Wspólnej"

Zbliżający się 4303. epizod "Na Wspólnej" przyniesie spore emocje w wątku medycznym, gdy do kliniki trafi chory zakwalifikowany do przełomowej procedury kardiochirurgicznej. Przypadek ten trafi pod skrzydła Lwa, który potraktuje go jako doskonałą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności przed całym środowiskiem medycznym. Lekarz od dłuższego czasu przygotowywał się do takiego wyzwania, mając nadzieję na spektakularny sukces zawodowy na sali operacyjnej. Rzeczywistość okaże się jednak dla niego wyjątkowo brutalna.

Plany Nalepy zrujnuje decyzja szefowej placówki, która w 4303. odcinku "Na Wspólnej" nie zgodzi się na jego udział w roli głównego operatora. Taki obrót spraw wywoła konsternację, biorąc pod uwagę dotychczasową zażyłość między Lwem, a Patrycją Johnson (Anita Jancia-Prokopowicz). Warto przypomnieć, że kobieta przyjaźniła się ze zmarłą żoną chirurga, Pauliną (Marta Walesiak). Dyrektorka przyzna jednak, że innowacyjny zabieg został już obiecany komuś zupełnie innemu.

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Oriana Warska odbierze operację Nalepie w nowym odcinku

Jak się okaże w 4303. odcinku, prestiżowej operacji nie przeprowadzi żaden z dotychczasowych specjalistów zatrudnionych w szpitalu. Zabieg nie przypadnie w udziale Kamilowi, Arkowi ani Adamskiemu (w tych rolach kolejno: Kazimierz Mazur, Marek Kalita i Tomasz Piątkowski). W klinice zadebiutuje wybitna specjalistka z dziedziny kardiochirurgii, Oriana Warska. Postać grana przez Kamilę Baar wejdzie do serialowego świata w wielkim stylu, błyskawicznie przejmując stery na bloku operacyjnym.

Kulisy tej sytuacji wyjaśnią się w 4304. epizodzie, gdzie widzowie dowiedzą się o dawnej, romantycznej przeszłości łączącej nową lekarkę z Nalepą. Kobieta niegdyś złamała mu serce, nagle od niego uciekając, co tylko potęguje jego obecną frustrację. Lew poczuje się wyjątkowo upokorzony zawodową porażką z rąk byłej partnerki. Sytuację pogorszy fakt, że szefostwo oddeleguje go do roli asystenta Warskiej, chociaż to on planował grać pierwsze skrzypce w trakcie tej skomplikowanej procedury.

Oriana zostanie na dłużej w szpitalu w serialu "Na Wspólnej"

Przeprowadzona w 4304. odcinku "Na Wspólnej" operacja zakończy się pełnym sukcesem, co bardzo ucieszy dyrekcję szpitala. Zachwycona efektami pracy Patrycja postanowi zaproponować nowej gwieździe kardiochirurgii dłuższą współpracę. Szefowa kliniki podejmie starania o zatrudnienie Warskiej na stałe, co okaże się kolejnym dotkliwym ciosem dla zepchniętego na boczny tor Nalepy.

Prawdziwe starcie nastąpi w 4307. odsłonie produkcji, kiedy na jaw wyjdą ambicje administracyjne Oriany. Dawna ukochana Lwa postanowi ubiegać się o fotel zastępcy dyrektora, czyli stanowisko, które Patrycja proponowała mu już wcześniej. Chociaż początkowo Nalepa miał wątpliwości co do awansu, świadomość konkurencji ze strony Warskiej zmotywuje go do oficjalnego zgłoszenia swojej kandydatury. Wynik tego bezpośredniego starcia o władzę poznamy w nadchodzących epizodach.

Data premiery 4303. odcinka "Na Wspólnej" w TVN

Emisja najnowszego, 4303. odcinka serialu "Na Wspólnej" została zaplanowana na czwartek, 29 października 2026 roku. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.