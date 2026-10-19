Netflix zapowiada pierwszy tegoroczny film świąteczny. W obsadzie gwiazda "Plotkary"

Świąteczny film Netflixa na podstawie bestsellera

Netflix uwielbia tandetne i kiczowate filmy świąteczne, których nie powstydziłby się sam Hallmark. Tym razem pochylił się nad książką "The Bodyguard" autorstwa Katherine Center z 2022 roku, zmieniając jednak tytuł, gdyż ten nadto kojarzył się z klasykiem z Whitney Houston i Kevinem Costnerem w rolach głównych. Zorganizowano zatem internetową akcję, w którą zaangażowano fanów powieści i tak oto otrzymaliśmy "W te święta mam cię na oku".

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"W te święta mam cię na oku" - fabuła i obsada

Akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, kiedy to bezkompromisowa ochroniarka zostaje przydzielona do pilnowania charyzmatycznego, i nękanego przez stalkera, gwiazdora kina akcji. Ale żeby nie było zbyt łatwo, nasza heroina nie może tak po prostu wykonywać swojej pracy - jej klient wymyśla sobie, że w trakcie świąt, które spędzą na jego rodzinnym ranczu, ma ona udawać jego ukochaną dziewczynę.

Główne role kreują Leighton Meester (aka Blair Waldorf z "Plotkary") i Jared Padalecki (aka Sam Winchester z "Supernatural"), a na ekranie towarzyszą im m.in. Andie MacDowell, CM Punk, Walker Hayes, Noah LaLonde oraz Toby Sandeman.

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"W te święta mam cię na oku" - premiera w Netflixie

Za reżyserię odpowiada dobrze znana subskrybentom Netflixa Elizabeth Allen Rosenbaum ("Purpurowe serca", "Ginny & Georgia"), scenariusz zaś napisali Erin Cardillo oraz Richard Keith - duet scenariopisarski mający w portfolio m.in. romkom "Jak romantycznie!" z Rebel Wilson w roli głównej. Autorka literackiego pierwowzoru, Katherine Center, była ściśle związana z produkcją, zatem miłośnicy książki powinni być zadowoleni z efektu, który poznamy już 18 listopada, kiedy to "W te święta mam cię na oku" trafi do oferty Netflixa.

"W te święta mam cię na oku" - zwiastun

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