Oj dzieje się w tym "Na Wspólnej". W nowych odcinkach Roman dowie się, że nowa przyjaciółka - i wspólniczka - Zięby zamordowała własnego męża, by zagarnąć jego majątek. Tymczasem Ewelina wróci do Kalskiego, który zagrozi Weronice, że ją zabije, jeśli nie da im spokoju, a Cieślikowie ze zgrozą odkryją, że ich sąsiadka jest zastraszana. Marta też wpakuje się w nie lada kłopoty. Więcej szczegółów dotyczących odcinków 4300, 4301, 4302 i 4303 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4300 - STRESZCZENIE szczegółowe (26 października)

Weronika przerażona - Kalski chce odzyskać rodzinę?! Weronikę dopada Greg - obraża ją i ostrzega, że zrobi wszystko, by odzyskać córkę! Tymczasem Jagoda odwiedza w szpitalu mamę i pyta o to, co powiedział jej tata - że miała romans. Ewelina potwierdza i mówi córce, że spróbuje wszystko naprawić... Jakiś czas później Kalską nachodzi jej mąż i przekonuje, żeby do niego wróciła - sama absolutnie nie da sobie rady! Berg się rozwodzi a Dorota jest... czarną wdową?! Włodek i Monika zamartwiają się o Bogdana, który po powrocie od rodziny ze Szwajcarii zniknął. Zięba z córką dobijają się do mieszkania Berga - okazuje się, że ten jest w kompletnej rozsypce! Zapija koniec swojego małżeństwa... Tymczasem w barze na Wspólnej pojawia się jakiś mężczyzna i oznajmia Romanowi, że Dorota Zakrzewska - wspólniczka Włodka - jest... złodziejką i mężobójczynią! Ula walczy o poprawkę, a Łucja i Kamil o... dziecko! Ula ma dzisiaj pierwsze konsultacje z wykładowcą od histologii, którą oblała. Wysocki jest bardzo miły - Hofferówna wyraźnie mu się podoba... Tymczasem Kamil wysyła Krystynę na koncert z Juliuszem a Anię oddaje pod opiekę babci Boskiej. Czyści pole dla miłości z Łucją, która bardzo pragnie ich dziecka!

"Na Wspólnej" odc. 4301 - STRESZCZENIE szczegółowe (27 października)

Sąsiadka Cieślików... zamordowana?! Aspirant Klusek informuje Cieślików, że sprawa włamania do piwnicy ich sąsiadki została zamknięta. Monika i Damian dowiadują się, że starszej pani skradziono jakieś pamiątki rodzinne... Gdy Kajtek wraca ze szkoły, widzi mężczyznę dobijającego się do pani Janiny - facet ładuje się na siłę do jej mieszkania! Później Kajetan znajduje sąsiadkę nieruchomo leżącą na podłodze! Weronika w szoku - Ewelina wróciła do swojego kata! Kalski zaskakuje córkę w drodze do szkoły - oznajmia jej, że wracają do domu. Obok niego siedzi... Ewelina! Gdy Weronika dowiaduje się od syna, że Jagoda się wyprowadziła, jedzie prosto do szpitala - okazuje się, że Kalska wypisała się na własne życzenie. Roztocka przyjeżdża pod dom Kalskich i oświadcza Gregowi, że nie ruszy się stąd, dopóki nie porozmawia z jego żoną! Zięba wierzy, że Dorota jest uczciwa - czy się myli?! Roman przynosi Włodkowi okropne wieści na temat Doroty. Zięba nie wierzy, że wspólniczka mogła zabić męża, by zagarnąć jego majątek! Hoffer urabia Bogdana, żeby wybadał Zakrzewską... Wkrótce Roman zauważa, że Włodek wręcza Elenie pieniądze - jest przekonany, że ona i Dorota już całkowicie omotały Ziębę!

Quiz z "Na Wspólnej". Pamiętasz zapomnianych bohaterów? Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się bohater ze zdjęcia? Wiktor Brzozowski Leszek Nowak Marian Konarski Następne pytanie

"Na Wspólnej" odc. 4302 - STRESZCZENIE szczegółowe (28 października)

Weronika w zagrożeniu - Kalski grozi jej śmiercią! Lew spotyka w szpitalu Grega - Kalski zamierza wykorzystać urlop i... wrócić do pracy! Nalepa nie wytrzymuje... W tym czasie Roztocka jedzie do Eweliny, która wróciła do męża potwora - błaga, żeby Kalska ratowała siebie i córkę! Kobiety nakrywa wracający Greg - przemocą odciąga Weronikę od żony! Grozi Roztockiej... śmiercią! Marta faworyzowana przez Fabiana, który... zdradza tajemnicę Judyty! Judyta spędza kolejną noc z Fabianem – szczęśliwa oznajmia mu, że zarząd telewizji właśnie zatwierdził jej program! Gdy Bradecka idzie pod prysznic, Krawiec widzi w jej telefonie powiadomienie o terminie chemioterapii jej synka. Fabian alarmuje szefa - Judyta nie da rady uciągnąć nowego projektu, bo jej syn ma białaczkę! Gwiazdor jako prowadzącego proponuje siebie - w duecie z... Martą! Sąsiadka Cieślików zastraszana - straci mieszkanie?! Kajtek martwi się o sąsiadkę, którą wczoraj napadł "czyściciel" mieszkań - ale obiecał pani Janinie, że nikomu o tym nie powie. Chłopak sprytnie podpytuje rodziców, czy można kupić połowę mieszkania, w którymś ktoś żyje... Jakiś czas później Monika widzi jak sąsiadka przegania jakiegoś mężczyznę - nie wie, że ten zaproponował Janinie odkupienie jej połowy mieszkania za jakieś grosze!

"Na Wspólnej" odc. 4303 - STRESZCZENIE szczegółowe (29 października)

Marta wciągnięta w spiralę konfliktu nakręcanego przez Fabiana?! Baliszewski proponuje Leśniewskiej poprowadzenie nowego programu wymyślonego przez Judytę. Słyszy to zdenerwowana Bradecka - myśli, że to intryga Marty... Nagle Fabian przynosi sensacyjną nowinę - media plotkarskie trąbią o kontaktach syna Leśniewskich z pedofilem! Marta w szoku - chwilę później dowiaduje się, że Stefek uciekł ze szkoły i zniknął! Nalepa straci szansę na sławę?! Lew szczęśliwy - na oddział trafia pacjent wymagający przełomowej operacji, którą od dawna planował! Nalepa chce przeprowadzić innowacyjny zabieg pokazowo - przed całym medycznym światem. Niespodziewanie, dyrektorka szpitala odmawia - obiecała pokazową operację komuś innemu! Patrycja nie chce powiedzieć, kto uprzedził Lwa... Kluskowie zaliczają kolejny rozłam! Brygida na prośbę Bożydara próbuje odwieść teściową od udziału w telewizyjnym show. Milena domyśla się spisku i jest wściekła. Oznajmia mężowi, że i tak będzie półnaga biegać po Warszawie jako "królowa miejskiej dżungli"! Klusek się poddaje, ale on również stawia na swoim - w restauracji na dachu Wspólnej będzie bar z alkoholem, który żona tak torpedowała!

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