"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1427

Ostatnie wydarzenia w serialu "Policjantki i Policjanci" przyniosły mnóstwo zawirowań, które z pewnością na długo zapadną w pamięć. Lena i Bartosz zajęli się sprawą kradzieży pierścionka zaręczynowego podczas wieczoru panieńskiego, na którym przyszła panna młoda została związana przez striptizera i straciła pamięć. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy po powrocie z delegacji narzeczony kobiety zareagował furią, a policjanci ustalili, że jedna z koleżanek znała wynajętego tancerza. Monitoring u sąsiadów ujawnił obecność zamaskowanej postaci, co szybko skierowało śledztwo na wątek udziału tajemniczego wspólnika. W międzyczasie doszło do spotkania Sołtysa z Edytą, a ich prywatna rozmowa została przypadkiem usłyszana przez Darię. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1427 - streszczenie

Marek i Daria otrzymują zgłoszenie o śladach krwi oraz liście z pogróżkami, które odnaleziono przy bankomacie zlokalizowanym obok galerii handlowej. Funkcjonariusze sprawdzają zapisy z monitoringu, na których widać, jak mężczyzna zostaje napadnięty przez zamaskowanego sprawcę tuż po wypłaceniu gotówki. Policjantom udaje się ustalić, że ofiarą jest Damian Kaczmarek, notowany wcześniej hazardzista, który jednak stanowczo odmawia zgłoszenia napaści i nie chce pomocy mundurowych. Wkrótce potem dyżurny odbiera telefon od przerażonej, małoletniej Jadzi, co stawia służby w stan pełnej gotowości. Zespół zaczyna podejrzewać, że te dwa pozornie odległe zdarzenia mogą mieć ze sobą wspólny mianownik. Funkcjonariusze muszą teraz szybko działać, aby wyjaśnić, co tak naprawdę łączy napadniętego mężczyznę z przestraszoną dziewczynką.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1427 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy wrocławskich funkcjonariuszy można śledzić regularnie na szklanym ekranie, gdzie każdy wieczór przynosi nowe sprawy kryminalne. Widzowie, którzy czekają na wyjaśnienie zagadki z udziałem Damiana Kaczmarka, powinni przygotować się na nadchodzącą premierę. Serial od lat cieszy się dużą popularnością, stanowiąc stały punkt w ramówce stacji. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 maja 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i policjanci" to produkcja obyczajowa, która od lat przybliża kulisy pracy patroli policyjnych działających na terenie Wrocławia. Fabuła koncentruje się zarówno na niebezpiecznych interwencjach miejskich, jak i na osobistych dylematach, z którymi mundurowi mierzą się po zdjęciu odznaki. Widzowie mogą obserwować, jak bohaterowie radzą sobie ze stresem, konfliktami rodzinnymi oraz trudnymi sytuacjami społecznymi napotykanymi podczas służby. Serial pokazuje ludzkie oblicze policjantów, których codzienna praca to nie tylko pościgi, ale też pomoc mieszkańcom w ich najtrudniejszych chwilach. Obsada tego serialu to m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)