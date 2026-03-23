Baraże MŚ 2026. Gol Modera i asysty kadrowiczów Urbana. Jak wypadli pozostali?

Jakub Moder strzelcem bramki dla Feyenoordu

26-letni pomocnik Jakub Moder, występujący w Feyenoordzie Rotterdam, zdobył bramkę w 84. minucie ligowego spotkania z Ajaksem Amsterdam. Wykorzystał on rzut karny, ustalając wynik meczu na 1:1. To jedyny gol zdobyty przez powołanych do kadry Jana Urbana w miniony weekend.

Kilku innych zawodników reprezentacji Polski, w tym debiutujący w seniorskiej kadrze 17-letni Oskar Pietuszewski z FC Porto, zanotowało asysty. Natomiast Jan Ziółkowski z Romy, Bartosz Bereszyński z Palermo oraz Karol Świderski z Panathinaikosu Ateny spędzili całe spotkania na ławce rezerwowych, oczekując na swoją szansę.

Baraże MŚ 2026. Jak wygląda droga do mundialu?

Reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią w półfinale baraży w najbliższy czwartek na stołecznym PGE Narodowym. W przypadku zwycięstwa, biało-czerwoni zagrają w finale pięć dni później, mierząc się na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina – Szwecja, w Walencji lub Sztokholmie. Pokonani w półfinałach zagrają towarzysko 31 marca.

Awans do tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku gwarantują tylko dwa zwycięstwa w barażach. Polacy, którzy w eliminacjach zajęli drugie miejsce za Holendrami, po raz trzeci z rzędu walczą o udział w dużej imprezie w barażach. Poprzednie próby przed mundialem 2022 i Euro 2024 zakończyły się sukcesem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.