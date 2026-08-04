Marta Dąbrowska wraca do "Rancza". Zosia będzie nie do poznania!

Marta Dąbrowska ponownie na planie serialu "Ranczo"

Ekipa 11. odsłony "Rancza" stale się powiększa o kolejne znane twarze. Do obsady powróciła właśnie Marta Dąbrowska, która po długiej przerwie znów ożywi postać Zosi. Gwiazda zamieściła w mediach społecznościowych fotografie oraz krótkie wideo zza kulis, czym oficjalnie potwierdziła swój udział w kontynuacji uwielbianej produkcji.

– 10 lat temu – Jeruzal, czyli serialowe Wilkowyje. Dziś – Radzyń Podlaski. Fajnie wrócić do świata "Rancza" – napisała aktorka.

To pierwsze tak jasne potwierdzenie, że bohaterka znów namiesza w losach mieszkańców słynnej wsi.

Zosia zaskoczy nowym wizerunkiem w 11. sezonie "Rancza"

Zosia zapisała się w pamięci fanów jako wycofana i niepewna siebie osoba, zmagająca się z brakiem wiary we własne siły. Wiele wskazuje na to, że upływ czasu przyniósł kolosalne zmiany w życiu tej postaci. Na udostępnionych kadrach z planu Marta Dąbrowska pozuje w szykownym, różowym stroju, trzymając w dłoni rzucający się w oczy czerwony wachlarz. Aktorka została również uwieczniona na tle czarnej limuzyny, w towarzystwie eleganckich mężczyzn. Taki anturaż błyskawicznie wzbudził ciekawość internautów, zastanawiających się nad powodami powrotu Zosi do Wilkowyj.

Mimo że producenci trzymają w tajemnicy szczegóły nowych wątków, sama charakteryzacja aktorki daje jasno do zrozumienia, że dawna Zosia przeszła do historii. Niewykluczone, że ostatnie lata przyniosły radykalny zwrot w jej życiu, a do serialowej miejscowości zawita jako świadoma siebie i pewna kobieta. Stanowiłoby to ogromne zaskoczenie w zestawieniu z wizerunkiem, który zapamiętali sympatycy poprzednich serii.

Jakie niespodzianki czekają Zosię w najnowszym "Ranczu"?

Obecnie twórcy milczą na temat dokładnej funkcji Zosi w nadchodzących epizodach i relacji, jakie połączą ją z innymi mieszkańcami. Pewne jest jednak, że udział Marty Dąbrowskiej nie ograniczy się do nostalgicznego epizodu. Początkowe relacje z planu zapowiadają całkowicie odświeżony wizerunek postaci, co może okazać się jednym z największych hitów 11. serii "Rancza". Wszystko wyjaśni się już w jesiennej ramówce, kiedy to nowe odcinki zadebiutują w telewizji.

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