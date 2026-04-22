Marcin zyska nową partnerkę po degradacji w policji. Zaskakujące zmiany w życiu bohatera "Barw szczęścia"

"Barwy szczęścia", odcinek 3379. Emisja w środę 13 maja 2026 roku na antenie TVP2

W 3379. odsłonie popularnej produkcji Marcin będzie musiał zmierzyć się z bolesnym upadkiem zawodowym i rozpocznie pracę jako zwykły dzielnicowy. Kara spotyka go za sprawą aresztowanego Cezarego (Marcel Opaliński), który zdecyduje się na układ z prokuraturą w zamian za łagodniejszy wymiar kary. Rawicz zezna, że to właśnie Kodur zablokował jego spotkanie z płatnym mordercą planującym zamach na Andrzeja Zastoję-Modelskiego (Leon Charewicz). Funkcjonariusz zapłaci wysoką cenę za to, że zrujnował oficjalną policyjną zasadzkę.

Kodur straci prestiżową posadę wysoko postawionego inspektora i będzie musiał patrolować miejskie ulice jako szeregowy stróż prawa. Dowództwo nie zostawi go jednak samego, ponieważ pod jego komendę trafia niezwykle młoda i niedoświadczona praktykantka Daria Michalska, która będzie miała mu towarzyszyć w codziennych zadaniach. Pierwszy wspólny dzień w nowej rzeczywistości zawodowej przyniesie dwójce bohaterów bardzo emocjonujące zakończenie służby.

Marcin Kodur zatrzyma Emila. Zaskakujący pierwszy dzień dzielnicowego w 3379. odcinku "Barw szczęścia"

Twórcy serialu uspokajają widzów, że w 3379. odcinku nie dojdzie do żadnego romantycznego zbliżenia między Darią a jej nowym przełożonym. Michalska wkroczy w codzienność policjanta zaraz po tym, jak uzależniona Renata trafi do zamkniętego ośrodka leczenia, jednak zdołowany mężczyzna absolutnie nie będzie myślał o nawiązywaniu romansów. Rozłąka z ukochaną kobietą oraz bolesny upadek na szczeblach policyjnej kariery skutecznie odbiorą mu ochotę na jakiekolwiek miłosne uniesienia.

Brak romansu wcale nie będzie oznaczał nudy w życiu zawodowym zdegradowanego policjanta. Już podczas pierwszego pieszego patrolu funkcjonariusz skutecznie zatrzyma na ulicy Emila (Artem Malaszczuk), po czym wpadniena zaskoczoną Natalię (Maria Dejmek). To właśnie dramatyczne prośby tej kobiety doprowadziły go na skraj zawodowej przepaści i wpłynęły na jego obecny status. Mężczyzna posłuchał jej błagań i powstrzymał jej męża przed tragicznym krokiem, za co teraz będzie musiał ponosić niezwykle surowe konsekwencje służbowe.

W tych wyjątkowo trudnych momentach w 3379. epizodzie Kodur nie zostaje pozostawiony samemu sobie na ulicach miasta. Znajdzie niespodziewane wsparcie u boku Darii, z którą bardzo szybko złapie doskonały kontakt oraz nić zawodowego porozumienia. Mimo przytłaczających problemów osobistych i służbowych mężczyzna będzie potrafił szczerze uśmiechnąć się do praktykantki podczas krótkiej przerwy w wykonywaniu swoich nowych obowiązków.

Sytuacja zrodzi wiele pytań o przyszłość relacji głównego bohatera z przebywającą na odwyku partnerką. Zamknięta w ośrodku Renata może po powrocie zastać zupełnie nową rzeczywistość i poważnie zastanawiać się nad sensem kontynuowania tego związku. Widzowie wkrótce przekonają się, czy świeża znajomość z Michalską ostatecznie przekreśli dotychczasową miłość i doprowadzi do bolesnego rozstania z wyleczoną z nałogu kobietą.