Marcin z "M jak miłość" podejmie drastyczną decyzję. Kłamstwa szefowej przekroczą wszelkie granice

"M jak miłość". Marcin Chodakowski ma dość pracy za biurkiem i zalotów Elżbiety

Start kolejnego sezonu telewizyjnego hitu „M jak miłość” ukaże frustrację Marcina wynikającą z konieczności codziennego przesiadywania w biurze. Były detektyw porzucił niebezpieczny fach, ponieważ jego żona nieustannie drżała o jego życie i wymusiła na nim poszukiwanie bezpieczniejszej ścieżki kariery. Niestety, zamiana pracy w terenie na korporacyjną rzeczywistość wcale nie przyniosła mu upragnionego spokoju.

Prawda jest zupełnie inna, gdyż Chodakowski cierpi na chroniczny brak wolnych chwil dla Kamy, a relacje z nową przełożoną stają się coraz bardziej nieznośne. Elżbieta Domańska od samego początku udowadnia, że chłodna relacja służbowa to dla niej zdecydowanie za mało. W najnowszych powakacyjnych epizodach serialu szefowa nadal będzie inicjować niepotrzebne spotkania, próbując za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę pracownika. Osaczony przez natarczywą przełożoną Marcin wkrótce straci resztki cierpliwości, tym bardziej że jego życie prywatne również zacznie się mocno gmatwać.

Domańska ucieka się do kłamstw. Marcin z "M jak miłość" przejrzy jej intrygę

Do wyjątkowo niekomfortowej sytuacji dojdzie w związku z rzekomo obowiązkową podróżą służbową do Krakowa. Elżbieta poinformuje Chodakowskiego o konieczności wspólnego wyjazdu. Obserwując potężną niechęć na twarzy pracownika, kobieta błyskawicznie spróbuje załagodzić sytuację, deklarując obecność swojego męża podczas wyjazdu. Ta uspokajająca deklaracja okaże się jednak perfidnym i celowym oszustwem, ponieważ Domańska doskonale zdaje sobie sprawę, że w tym samym terminie jej małżonek ma zaplanowany wylot do Zurychu.

Bezczelne kłamstwo wyjdzie na jaw przez czysty przypadek, gdy Marcin usłyszy wymianę zdań sekretarki odpowiedzialnej za logistykę całego przedsięwzięcia. Z rozmowy jednoznacznie wyniknie, że partner szefowej udaje się do Szwajcarii, a nie do Małopolski. Były detektyw uświadomi sobie wówczas pełną skalę manipulacji, jakich dopuszcza się wobec niego zdeterminowana Domańska. Ten bulwersujący incydent może stanowić kroplę, która przepełni czarę goryczy. Mężczyzna jest już potężnie zmęczony biurową rutyną kradnącą mu czas dla żony, a uświadomienie sobie kolejnego spisku ostatecznie pozbawi go wszelkich złudzeń.

Decyzja Marcina w "M jak miłość". Rzuci posadę u toksycznej szefowej?

Twórcy popularnej produkcji trzymają w tajemnicy ostateczną decyzję Chodakowskiego dotyczącą ewentualnego wypowiedzenia, ale twardych argumentów za odejściem wciąż przybywa. Wykonywane obowiązki wysysają z niego resztki życiowej energii, a kuriozalne zachowania Elżbiety tylko potęgują narastający stres. Nawet zaniepokojona Kama błyskawicznie dostrzeże fatalny stan psychiczny swojego partnera, co doprowadzi do bardzo szczerej wymiany zdań, którą w całości cytuje portal światseriali.interia.pl.

- (...) Bo całe dni spędzam w pracy, która mnie wykańcza. Ta nuda, rutyna... Dla mnie to chyba bardziej niebezpieczne niż praca w agencji

- To moja wina, prawda? To przeze mnie masz pracę, której nienawidzisz, która cię wypala. Do tego rąbniętą szefową...

- To nie twoja wina! Potrafię wziąć odpowiedzialność za własne decyzje. Bywa ciężko, czasem jestem sfrustrowany, ale poradzę sobie z tym. A o porąbaną szefową się nie martw, nie dam sobie wejść na głowę.

Jeżeli Elżbieta wciąż będzie lekceważyć zasady i naruszać osobistą przestrzeń pracownika, Chodakowski ostatecznie uzna, że pozostanie w jej zespole jest zbyt niszczące. Zdesperowany i zmęczony bohater może postawić wszystko na jedną kartę. Odpowiedź na to palące pytanie przyniosą nadchodzące, pełne emocji odcinki „M jak miłość”.

M jak miłość. Perfidna Elżbieta nie przestanie knuć! Teraz szefowa Marcina weźmie się za Jakuba?