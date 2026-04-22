Magda z 12. edycji "Hotel Paradise" zabrała głos. Wymownie skomentowała relację z Andrzejem

Magda i Andrzej dominują w 12. edycji programu "Hotel Paradise"

Obecnie emitowana odsłona popularnego formatu stacji TVN pokazuje, że Magda oraz Andrzej tworzą wyjątkowo silny duet. Uczestniczka otwarcie przyznaje, że marzy o wielkim finale i głośno mówi o potencjalnym zwycięstwie, usilnie afirmując ostateczny triumf. Jej partner wykazuje nieco większy dystans do telewizyjnej rywalizacji, przypominając, że Marcel i Dominika również zbudowali w willi trwałą relację. Warto zaznaczyć, że dotarcie do wymarzonej ścieżki lojalności wymaga zdobycia głosów reszty grupy. Sama chłodna kalkulacja to zdecydowanie za mało, ponieważ w kluczowych momentach liczą się przede wszystkim przyjaźnie, budowane sojusze oraz codzienne wsparcie.

Co łączy Magdę i Andrzeja po zakończeniu show "Hotel Paradise"?

Pytanie o wspólną przyszłość tej dwójki zadała na Instagramie jedna z zaintrygowanych fanek. Z uwagi na zapisane w kontraktach rygorystyczne kary umowne, gwiazda formatu nie mogła udzielić bezpośredniej odpowiedzi. Zamiast tego zareagowała wymowną emotikoną twarzy z zasłoniętymi ustami. Ten drobny gest w mediach społecznościowych błyskawicznie podsycił domysły widzów. Tajemnicza odpowiedź uczestniczki z pewnością nie jest kategorycznym zaprzeczeniem, ale nie stanowi również oficjalnego potwierdzenia ich związku.

Pary z "Hotelu Paradise" mierzą się z trudną rzeczywistością po programie

Zgrane telewizyjne duety nie zawsze potrafią utrzymać romantyczną więź w realnym świecie. Po zakończeniu nagrań i powrocie do rodzinnych miejscowości oraz codziennych obowiązków kontakt między dawnymi partnerami z programu bardzo często całkowicie zanika. Widzowie gorąco liczą jednak, że w przypadku Magdy oraz Andrzeja ten ponury scenariusz się nie sprawdzi. Warunek do stworzenia trwałej relacji jest właściwie jeden – ich dotychczasowa zażyłość przed kamerami nie mogła być wyłącznie sprytną strategią i grą.