"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3369

Ostatnie wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" przyniosły sporo niepokoju, zwłaszcza w murach szpitala, gdzie doszło do niezwykle groźnego incydentu. Agresywny pacjent rzucił się na Szczepkę, ale dzięki błyskawicznej reakcji Daniela napastnik został obezwładniony, a lekarka uchroniona przed atakiem. Ten bohaterski czyn sprawił, że mężczyzna zyskał uznanie personelu, zwrócił na siebie uwagę rejestratorki Julii, a Weronika poprosiła go o wywiad, widząc w nim prawdziwego bohatera. W tym samym czasie Darek podjął przełomową decyzję o wyjeździe na staż do Lizbony, by spróbować ułożyć sobie życie zupełnie od nowa. Jaworski usilnie namawiał Wandę do przejęcia sterów we wspólnocie, podczas gdy Malwina i Herman odkryli, że ich Centrum Ruchu pilnie potrzebuje nowych klientów. Warto zatem przekonać się, jak te wszystkie zmiany wpłyną na dalszą codzienność bohaterów.

"Barwy szczęścia" odc. 3369 - streszczenie

W 3369. odcinku "Barw szczęścia" Jaworski przeżyje trudne chwile, gdy po krótkim zamknięciu Krystyny w mieszkaniu kobieta wezwie na miejsce straż pożarną. Mężczyzna zacznie poważnie rozważać oddanie żony do specjalistycznego ośrodka opieki, jednak seniorka będzie go błagać o możliwość pozostania w domu. Równocześnie Ewa zajmie się szukaniem stroju na studniówkę Romeo, w czym pomagać jej będą Ewelina oraz Madzia. Do sklepu prowadzonego przez Grzelaków zawita zupełnie nowa postać, Bogumił Krapik. W domu u Asi dojdzie do ostrej sprzeczki z Emilem o zniszczone dokumenty, które chłopak ostatecznie odnajdzie schowane wśród książek Lucyny. Sytuację uspokoi zaproszenie Daniela na nadchodzące święta, a po obejrzeniu kolejnego wywiadu online Emil zacznie patrzeć na swojego ojca z ogromnym podziwem.

"Barwy szczęścia" odc. 3369 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja od lat gromadzi przed telewizorami osoby zainteresowane codziennymi perypetiami mieszkańców osiedla Pod Sosnami. Każdy kolejny odcinek przyciąga uwagę stałą porą emisji oraz ciekawymi zwrotami akcji w życiu znanych rodzin Marczaków czy Zwoleńskich. Warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu, aby nie przegapić najświeższych wydarzeń z życia bohaterów mieszkających przy ulicy Zacisznej. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w środę 29 kwietnia 2026 o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serialowa legenda, która opowiada o losach kilku warszawskich rodzin już od 2007 roku. Fabuła skupia się na problemach, które mogą przytrafić się każdemu z nas, przez co łatwo jest polubić postacie zmagające się z codziennymi troskami. Scenarzyści dbają o to, by wątki miłosne i rodzinne stale się przeplatały, tworząc barwny obraz życia na osiedlu Pod Sosnami. W produkcji bierze udział szerokie grono znanych aktorów, którzy wcielają się w postacie z klanów Cieślaków, Pyrków czy Walawskich. Obsada tego serialu to m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)