"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3369

Ostatnie wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" przyniosły sporo niepokoju, zwłaszcza w murach szpitala, gdzie doszło do niezwykle groźnego incydentu. Agresywny pacjent rzucił się na Szczepkę, ale dzięki błyskawicznej reakcji Daniela napastnik został obezwładniony, a lekarka uchroniona przed atakiem. Ten bohaterski czyn sprawił, że mężczyzna zyskał uznanie personelu, zwrócił na siebie uwagę rejestratorki Julii, a Weronika poprosiła go o wywiad, widząc w nim prawdziwego bohatera. W tym samym czasie Darek podjął przełomową decyzję o wyjeździe na staż do Lizbony, by spróbować ułożyć sobie życie zupełnie od nowa. Jaworski usilnie namawiał Wandę do przejęcia sterów we wspólnocie, podczas gdy Malwina i Herman odkryli, że ich Centrum Ruchu pilnie potrzebuje nowych klientów. Warto zatem przekonać się, jak te wszystkie zmiany wpłyną na dalszą codzienność bohaterów.
"Barwy szczęścia" odc. 3369 - streszczenie
W 3369. odcinku "Barw szczęścia" Jaworski przeżyje trudne chwile, gdy po krótkim zamknięciu Krystyny w mieszkaniu kobieta wezwie na miejsce straż pożarną. Mężczyzna zacznie poważnie rozważać oddanie żony do specjalistycznego ośrodka opieki, jednak seniorka będzie go błagać o możliwość pozostania w domu. Równocześnie Ewa zajmie się szukaniem stroju na studniówkę Romeo, w czym pomagać jej będą Ewelina oraz Madzia. Do sklepu prowadzonego przez Grzelaków zawita zupełnie nowa postać, Bogumił Krapik. W domu u Asi dojdzie do ostrej sprzeczki z Emilem o zniszczone dokumenty, które chłopak ostatecznie odnajdzie schowane wśród książek Lucyny. Sytuację uspokoi zaproszenie Daniela na nadchodzące święta, a po obejrzeniu kolejnego wywiadu online Emil zacznie patrzeć na swojego ojca z ogromnym podziwem.
"Barwy szczęścia" odc. 3369 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Produkcja od lat gromadzi przed telewizorami osoby zainteresowane codziennymi perypetiami mieszkańców osiedla Pod Sosnami. Każdy kolejny odcinek przyciąga uwagę stałą porą emisji oraz ciekawymi zwrotami akcji w życiu znanych rodzin Marczaków czy Zwoleńskich. Warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu, aby nie przegapić najświeższych wydarzeń z życia bohaterów mieszkających przy ulicy Zacisznej. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w środę 29 kwietnia 2026 o godzinie 20:05 na kanale TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to serialowa legenda, która opowiada o losach kilku warszawskich rodzin już od 2007 roku. Fabuła skupia się na problemach, które mogą przytrafić się każdemu z nas, przez co łatwo jest polubić postacie zmagające się z codziennymi troskami. Scenarzyści dbają o to, by wątki miłosne i rodzinne stale się przeplatały, tworząc barwny obraz życia na osiedlu Pod Sosnami. W produkcji bierze udział szerokie grono znanych aktorów, którzy wcielają się w postacie z klanów Cieślaków, Pyrków czy Walawskich. Obsada tego serialu to m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)