„M jak miłość”: wszystkie kobiety Pawła Zduńskiego. To one zawróciły mu w głowie

Pierwszy odcinek „M jak miłość” zadebiutował na ekranach telewizorów prawie 26 lat temu. Wówczas głównymi bohaterami produkcji byli Barbara i Lucjan Mostowiakowie oraz ich dzieci - Maria, Marta, Małgorzata oraz Marek. Maria była wówczas żoną Krzysztofa, z którym wychowywała bliźniaków Pawła i Piotrka, Marta samotnie wychowywała syna Łukasza, Gosia marzyła o studiach architektonicznych, natomiast Marek powrócił z Niemiec do domu i na nowo próbował zbudować swoje życie w kraju. Przez ostatnie lata obsada serialu wielokrotnie ulegała zmianom. Część aktorów odeszła z produkcji, inni z kolei nadal grają w „M jak miłość”, ale ich bohaterowie mają za sobą wiele dramatów, romansów czy też nieszczęśliwych miłości. Jednym z aktorów, grających od samego początku, jest Rafał Mroczek, który wciela się w Pawła Zduńskiego.

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Wszystkie kobiety Pawła Zduńskiego

Paweł Zduński zdecydowanie nie ma szczęścia w miłości. Przez lata w jego życiu pojawiło się kilkanaście kobiet, a każdy kolejny związek bohatera kończył się kolejną katastrofą. Pierwszą wielką miłością Pawła była Teresa Makowska. Kobieta była starsza od Zduńskiego i miała już za sobą nieudane małżeństwo. Paweł bardzo zaangażował się w związek, był gotowy wychować razem córkę Teresy z poprzedniego związku. Niestety pomiędzy zakochanymi pojawiało się wiele nieporozumień, które ostatecznie doprowadziły do kryzysu, przez który Paweł próbował odebrać sobie życie…

Kolejną miłością Pawła była Ania, którą poznał w mieszkaniu przy Łowickiej. Niestety Paweł traktował Anię jako pocieszenie po rozstaniu z Teresą, dlatego ich związek nie przetrwał próby czasu. Później w życiu Pawła pojawiła się Magda Marszałek, którą Zduński obdarzył wielką miłością. Burzliwy związek zakończył się w momencie, kiedy Paweł dowiedział się, że Magda poślubiła dla pieniędzy Rosjanina Saszę. W pracy Paweł poznał Sylwię Okońską, która również zawróciła mu w głowie. Niestety mężczyzna próbował w ramionach Sylwii zapomnieć o Magdzie. Złamał Okońskiej serce i tak zakończył się jego kolejny romans.

Kolejną wybranką Zduńskiego była Mirka Kwiatkowska, z którą Pawła łączył jedynie seks. Mężczyzna nigdy nie poczuł do Mirki czegoś więcej, dlatego z łatwością się z nią rozstał. Następnie w jego życiu pojawiła się Majka Chojnacka, która bardzo poważnie podchodziła do związku z Pawłem. Ten jednak stale myślał o Magdzie. Ostatecznie Majka wyjechała, a słuch po niej zaginął. Kolejną kobietą w życiu Pawła była Ola, ale pomiędzy bohaterami nigdy nie pojawiły się głębsze uczucia. Miłość natomiast zdecydowanie pojawiła się w życiu Pawła, kiedy ten poznał Joannę Liberadzką. Para zakochanych zdecydowała się na ślub, ale ich związek zaczął się sypać, kiedy Asia na siłę próbowała zmienić Pawła. Gwoździem do trumny był natomiast romans Liberadzkiej z byłym partnerem, który doprowadził do rozwodu.

Paweł po nieudanym małżeństwie z Asią wdał się w romans z szefową, Izą. Ich znajomość zakończyła się, kiedy Paweł dowiedział się, że Iza jest mężatką… Po romansie z Izą, Paweł poznał Alę, w której bezgranicznie się zakochał. Zeswatała ich Basia, córka Ali, dzięki której w ogóle się poznali. Paweł i Ala wzięli ślub, ale niestety ich małżeństwo rozpadło się, kiedy Ala zdradziła Zduńskiego. Po Ali przyszła kolej na Julkę, która była zakochana w Pawle po uszy. Niestety mężczyzna nie potrafił zaangażować się w nowy związek, ponieważ stale myślał o Ali. W życiu Pawła niespodziewanie pojawiła się również Kalina Marczewska, która zaproponowała Pawłowi małżeństwo za pieniądze z Katią. Fikcyjny związek z Gruzinką miał jej pomóc uwolnić się od narzeczonego. Niestety Katia była niezłą krętaczką, która ostatecznie zaszła w ciążę z Łukaszem…

Warto wspomnieć o tym, że Zduński przez pewien czas był zauroczony Kingą. Zbliżył ich do siebie kryzys w związku Kingi i Piotrka. Piotrek stale pracował i był wiecznie nieobecny w domu. Wykorzystał to Paweł, który był dla Kingi ogromnym wsparciem. Ostatecznie Paweł opamiętał się, a Kinga i Piotrek odbudowali swoje małżeństwo. Ostatnią miłością Pawła była Franka. Zakochani wzięli ślub, doczekali się też narodzin pierwszej pociechy. Niestety w ostatnich odcinkach "M jak miłość" Franka zmarła - zabił ją tętniak aorty. Paweł jest zdruzgotany. Czy jeszcze kiedyś pokocha kogoś tak mocno, jak Frankę? O tym przekonamy się, oglądając kolejne odcinki „M jak miłość”.