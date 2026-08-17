M jak miłość szykuje potężne zmiany. Simona to dopiero początek niespodzianek

Nowe twarze i głośny powrót do "M jak miłość". Co czeka widzów po wakacjach?

Twórcy "M jak miłość" zaplanowali dla fanów nie lada gratkę w nadchodzących odcinkach. Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń będzie bez wątpienia powrót Simony, która po latach nieobecności znów zagości w Grabinie. Co prawda, charyzmatyczna bohaterka wraz ze swoim synem Stefanem (w tej roli Steffen Möller) pojawiła się na chwilę w lutowym wydaniu walentynkowym, jednak w standardowych odcinkach widzowie nie oglądali ich od przeszło dziesięciu lat.

Simona zostaje na dłużej! Agnieszka Fitkau-Perepeczko potwierdza powrót do "M jak miłość"

Agnieszka Fitkau-Perepeczko już na początku lata podzieliła się radosną nowiną za pośrednictwem Instagrama. Aktorka ogłosiła, że jej bohaterka powróci do serialu i tym razem zagości na ekranach znacznie dłużej. Gwiazda sfinalizowała kontrakt z producentami na cały nadchodzący sezon, co gwarantuje mnóstwo wrażeń dla wiernych fanów. O monotonii nie może być mowy, gdyż nikt nie potrafi tak skutecznie ożywić atmosfery (i to nie tylko w rezydencji Mostowiaków) jak niezwykle energiczna i kochliwa seniorka.

„Uroczysta chwila...podpisuje umowę. Simona wraca do Was♥️♥️Stało się... Trzymajcie kciuki... Jedni będą się cieszyć, drudzy zzielenieja ze złości, ale to trudno takie jest życie... Wszystkim się nie dogodzi, ale Wy moi kochani tutaj i na Tiktoku ...o Instagramie nie wspominając, walczyliście o to... Wiem🙈 że mam dużo obrońców, moich kochanych fanów, są wszędzie, w pociągu, w windzie, w Galerii Mokotów, na ulicy... Pozdrawiam Ich, całym sercem Dziękuję Wam... Simona znowu będzie z Wami w kraju Praojców. Czy może być piękniej?”

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Simona znów namiesza! Kto jeszcze powróci do Grabiny w nowym sezonie "M jak miłość"?

Obecność Simony została już wpisana w plany produkcyjne na jesienne odcinki w 2026 roku. Jednak ekscentryczna sąsiadka i dawna teściowa Małgosi (granej przez Joannę Koroniewską) nie będzie jedyną osobą, która ponownie pojawi się w słynnej wsi po dłuższej przerwie.

Wraz z Simoną prosto z Niemiec przyjedzie jej syn, Stefan. Na razie scenarzyści trzymają w tajemnicy szczegóły ich wielkiego powrotu. Pewne jest jednak, że ich wizyta wywoła spore zamieszanie, wpływając na codzienne życie Barbary (Teresa Lipowska), Marysi (Małgorzata Pieńkowska), a także Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska). Zofia będzie musiała mieć się na baczności i strzec swojego męża, Roberta Żaka (Krzysztof Tyniec), przed urokiem uwodzicielskiej Simony. Z pewnością to właśnie Stefan weźmie na siebie ciężar powstrzymywania szalonych pomysłów matki...

Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska w "M jak miłość". Poznajcie Jerzego Wielickiego

W obsadzie zobaczymy również świeżą krew. Do zespołu aktorskiego dołączą Marcin Kwaśny oraz Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając nowe, nieoczekiwane wątki, które z pewnością odbiją się na życiu Marysi, Barbary i reszty rodu Mostowiaków. Wiadomo już, że Marysia, zdruzgotana niewiernością Artura (w tej roli Robert Moskwa), zdecyduje się na wyjazd na Mazury, gdzie los postawi na jej drodze Jerzego Wielickiego. Zbliżenie z nowym, młodszym znajomym rozpocznie się od dość burzliwych wydarzeń.

Dopiero jesienne odcinki przyniosą odpowiedź na pytanie, czy relacja Marysi i Jerzego rozwinie się w coś poważniejszego. Niewątpliwie Marcin Kwaśny zagości w produkcji na dłuższy czas, co najmniej przez kilka miesięcy.

To jednak nie wszystkie asy w rękawie twórców. Do obsady dołączy również Katarzyna Chrzanowska, doskonale znana widzom z serialu "Adam i Ewa". Na ten moment zdradzono jedynie, że jej postać to tajemnicza kobieta, której celem będzie przejęcie rodzinnego sadu po zmarłym Lucjanie (Witold Pyrkosz).