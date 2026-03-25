M jak miłość. Szokujące sny Rogowskiego! Ogień namiętności z młodą Joanną

M jak miłość, odcinek 1921: Powrót demonów przeszłości. Artur znów ulegnie pokusie?

W 1921 odsłonie "M jak miłość" Artur Rogowski przestanie kontrolować swoje emocje i stanie w obliczu kolejnej zdrady wobec Marysi. Taka sytuacja przypomina wydarzenia sprzed lat, gdy mąż Marii wplątał się w romans z dużo młodszą prawniczką Teresą (Dominika Łakomska). Wtedy fascynacja przerodziła się w niebezpieczną obsesję kochanki, która ostatecznie próbowała pozbawić go życia. Widzowie z pewnością zastanawiają się, czy relacja z Joanną podąży podobnym, tragicznym torem.

M jak miłość: Kim naprawdę jest Joanna Dobrzańska i jakie ma plany wobec Rogowskiego?

Choć Joanna Dobrzańska w serialu "M jak miłość" sprawia wrażenie subtelnej i wrażliwej kobiety, jej motywy wciąż pozostają niejasne. Nowa lekarka z przychodni w Lipnicy zbliża się do Artura, szukając najwyraźniej uczucia i wsparcia starszego partnera. Zastanawiający jest jednak sam fakt jej nagłej przeprowadzki na prowincję. Zamieszkanie u przyjaciółki i praca w wiejskim ośrodku zdrowia zamiast kariery w wielkim mieście budzą sporo wątpliwości. Wkrótce zarówno Rogowski, jak i pozostali bohaterowie, dowiedzą się, co tak naprawdę ukrywa młoda kardiolożka.

M jak miłość, odcinek 1921: Gorące sny Artura o Joannie. Namiętność w lesie

W 1921 odcinku "M jak miłość" Artur skapituluje w walce ze swoimi uczuciami i w pełni podda się urokowi Joanny. Zanim jednak zdecyduje się oszukać Marysię, opuszczając własne przyjęcie urodzinowe by udać się do młodej lekarki, doświadczy zmysłowego snu. Nocna fantazja będzie przedsmakiem tego, czego może oczekiwać od atrakcyjnej kobiety.

Namiętny pocałunek Artura i Joanny w leśnej scenerii na razie pozostanie jedynie w sferze jego wyobraźni. Nie zmienia to jednak faktu, że w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski będzie wciąż wzdychał do młodszej koleżanki z pracy. Wszystko wskazuje na to, że jego uczucie do nowej lekarki jest naprawdę głębokie i szczere.