"M jak miłość". Szefowa Marcina rusza do ataku na Kamę. Zapowiada uwiedzenie Chodakowskiego

Co wydarzy się w 1932. odcinku "M jak miłość"? (emisja 11 maja 2026 r.)

Katarzyna Dąbrowska zasili szeregi obsady "M jak miłość" w 1929. odcinku (premiera we wtorek, 28 kwietnia 2026 r. na antenie TVP2). Od samego początku będzie widać, że nowa postać ma na celowniku wyłącznie Marcina Chodakowskiego, a jej działania mogą zrujnować jego związek z Kamą. Czy Elżbieta Domańska osiągnie swój cel? Zdeterminowana i pewna siebie prezes, która sprytnie namówi Marcina do pracy w charakterze jej ochroniarza, może stanowić poważne zagrożenie dla miłości Kamy.

Katarzyna Dąbrowska zagości w "M jak miłość" na dłużej

Dalsze losy tej relacji poznamy najprawdopodobniej w kolejnym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026 r. Katarzyna Dąbrowska związała się z serialem na dłuższy czas, a jej kreacja Elżbiety Domańskiej z pewnością dostarczy widzom wielu silnych wrażeń.

Plany Elżbiety wobec Marcina w 1932. odcinku "M jak miłość"

Zwiastun bezwzględnych metod Elżbiety, która za wszelką cenę będzie chciała zdobyć Marcina, widzowie zobaczą w 1932. odcinku "M jak miłość" (emisja w poniedziałek, 11 maja 2026 r. w TVP2). Okazuje się, że prezes nie widzi w Chodakowskim jedynie pracownika ochrony. Najpierw zabierze go na spotkanie ze swoimi znajomymi, następnie zaproponuje wspólnego drinka, by ostatecznie wprost i bez owijania w bawełnę oświadczyć mu, że zamierza go uwieść. Fakt, że Marcin jest szczęśliwie żonaty, zupełnie nie będzie jej przeszkadzał.

Wizyta Elżbiety w salonie Kamy. 1932. odcinek "M jak miłość" przyniesie konfrontację

Mimo iż Marcin w 1932. odcinku "M jak miłość" pozostanie obojętny na wdzięki Elżbiety, ta nie zrezygnuje ze swoich planów. Jej celem stanie się Kama. Szefowa Chodakowskiego pod pretekstem zwykłej wizyty klientki pojawi się w salonie fryzjerskim jego żony. Będzie chciała osobiście przyjrzeć się rywalce i ocenić swoje szanse na zdobycie serca Marcina. Nie weźmie jednak pod uwagę, że Kama może zorientować się, z kim ma do czynienia.

Kama w 1932. odcinku "M jak miłość" dowiaduje się o kłamstwach Marcina

Pojawienie się Elżbiety w salonie fryzjerskim Kamy w 1932. odcinku "M jak miłość" zapoczątkuje rywalizację między obiema kobietami. Na początku szala zwycięstwa przechyli się na stronę żony Marcina. Nie jest jednak jasne, jak długo Chodakowski zdoła opierać się urokliwej przełożonej. Kama straci jednak poczucie bezpieczeństwa, gdy wyjdzie na jaw, że Marcin ukrywał przed nią prawdę i wciąż angażuje się w dochodzenia agencji detektywistycznej wspólnie z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski).