W poprzednim odcinku Lisieccy dowiedzieli się, że Malicki został pobity przez współwięźniów i trafił do szpitala. Następnego dnia ojczym Franka uciekł z placówki, wtargnął do Siedliska i sterroryzował Dorotę. Przyznał, że zna tożsamość prawdziwej matki Franka, a za ujawnienie tej informacji zażądał 100 tysięcy złotych. Mateusz pomógł Michałowi i Ewelinie znaleźć dom w Grabinie, a przy okazji poznał Sarę Kaniewską, spadkobierczynię wiejskiej posiadłości. Basia wciąż myślała o Janku i próbowała się z nim skontaktować, choć Mateusz chciał ją od niego odwieść. Tomek Kubicki wyznał młodemu Mostowiakowi, że jest gotów oświadczyć się Majce. Agnes powiedziała Barbarze, że ma wątpliwości, czy jako córka Artura powinna dalej z nimi mieszkać, ale seniorka zapewniła ją, że już na dobre należy do rodziny. To jednak nie koniec problemów bohaterów.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„M jak miłość” odcinek 1953 - streszczenie

Podczas spaceru po Mazurach Maria natknie się na Jerzego Wielickiego, chorego na cukrzycę mężczyznę, który będzie potrzebował natychmiastowej pomocy. Rogowska wezwie karetkę i zacznie go reanimować, ratując mu życie. Kilka godzin później Jerzy odnajdzie ją, by osobiście jej podziękować. Gdy zjawi się Judyta, Maria wreszcie szczerze opowie jej o bólu, który wciąż czuje po zdradzie. Wkrótce przyjedzie również Artur i będzie błagał żonę o ostatnią szansę. Tymczasem Mateusz zabierze Majkę do Grabiny, gdzie dziewczyna będzie coraz śmielej go prowokować, aż w końcu go pocałuje. Żak zrobi się zazdrosny, gdy Kisielowa wybierze się do lasu z organistą. Postanowi wymyślić sposób, by zniechęcić ją do kolejnych spacerów z adoratorem.

„M jak miłość” odcinek 1953 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1953. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Maria znajdzie się wtedy w dramatycznej sytuacji, gdy będzie musiała ratować życie Jerzego Wielickiego.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii są Mostowiakowie z Grabiny, ich bliscy, przyjaciele oraz kolejne pokolenia rodziny. Bohaterowie mieszkają i przeżywają swoje historie między innymi w Grabinie, Warszawie oraz Gródku. Mierzą się z miłością, zdradami, chorobami, rodzinnymi konfliktami, powrotami i próbami ratowania ważnych relacji. Nie brakuje też zwykłych codziennych spraw, problemów w pracy i trudnych decyzji uczuciowych. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński