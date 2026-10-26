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W poprzednim odcinku Renata wróciła do pracy w lokalu, więc Luiza mogła wreszcie spędzić wolny dzień z Kacprem. Damian odbył szczerą rozmowę z Marcinem i przekonał go, że jako partner osoby walczącej z nałogiem także powinien skorzystać z terapii dla współuzależnionych. Tomasz zrobił ważny krok w relacji z Grażyną i zaproponował jej wspólne mieszkanie. Oboje uznali też, że muszą powiedzieć o wszystkim Wandzie. Grażyna Wiracka próbowała namówić Wiktora, by przestał chować urazę do babci i się z nią pogodził. Z kolei Weronika, po następnej ostrej kłótni z Kornelem, złożyła wypowiedzenie. Jej decyzja doprowadziła szefa do furii.
„Barwy szczęścia” odcinek 3433 - streszczenie
Tolek, wspierany w sądzie przez Natalię, stanie naprzeciw Ireny na rozprawie rozwodowej. Gdy żona stanowczo odmówi rozwodu, mężczyzna przyzna się do dwóch romansów, z Basią i Dżo. Jego wyznanie niczego jednak nie rozwiąże, bo sędzia skieruje małżonków na mediację. Zaślepiona zazdrością Irena po wyjściu z sądu popędzi do domu Grzelakowej, gotowa zrobić awanturę swoim rywalkom. Modrzycki ostro zaatakuje Weronikę za odejście z „Szoku”, ale niespodziewanie w jej obronie stanie jego matka. Ciesielska zacznie mieć coraz większe wątpliwości, gdy Hausman postawi jej twarde warunki. Kobieta będzie musiała od zera zbudować redakcję nowego portalu i wziąć odpowiedzialność za cały zespół. Emil po raz kolejny okaże Adamowi wrogość, co zaniepokoi Asię. Hubert z trudem opanuje złość, gdy lokator sprowadzi do mieszkania podejrzane towarzystwo. Sytuacja wymknie się spod kontroli, kiedy uzależniony Adam nie znajdzie metadonu i w desperacji niemal wróci do narkotyków.
„Barwy szczęścia” odcinek 3433 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3433. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 3 listopada 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Tego dnia bohaterowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi trudnymi decyzjami i konfliktami.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Na co dzień mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi wyborami. Losy bohaterów z różnych pokoleń splatają się w historiach pełnych konfliktów, pojednań i nowych początków. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak