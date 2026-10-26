W poprzednim odcinku Renata wróciła do pracy w lokalu, więc Luiza mogła wreszcie spędzić wolny dzień z Kacprem. Damian odbył szczerą rozmowę z Marcinem i przekonał go, że jako partner osoby walczącej z nałogiem także powinien skorzystać z terapii dla współuzależnionych. Tomasz zrobił ważny krok w relacji z Grażyną i zaproponował jej wspólne mieszkanie. Oboje uznali też, że muszą powiedzieć o wszystkim Wandzie. Grażyna Wiracka próbowała namówić Wiktora, by przestał chować urazę do babci i się z nią pogodził. Z kolei Weronika, po następnej ostrej kłótni z Kornelem, złożyła wypowiedzenie. Jej decyzja doprowadziła szefa do furii.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3433 - streszczenie

Tolek, wspierany w sądzie przez Natalię, stanie naprzeciw Ireny na rozprawie rozwodowej. Gdy żona stanowczo odmówi rozwodu, mężczyzna przyzna się do dwóch romansów, z Basią i Dżo. Jego wyznanie niczego jednak nie rozwiąże, bo sędzia skieruje małżonków na mediację. Zaślepiona zazdrością Irena po wyjściu z sądu popędzi do domu Grzelakowej, gotowa zrobić awanturę swoim rywalkom. Modrzycki ostro zaatakuje Weronikę za odejście z „Szoku”, ale niespodziewanie w jej obronie stanie jego matka. Ciesielska zacznie mieć coraz większe wątpliwości, gdy Hausman postawi jej twarde warunki. Kobieta będzie musiała od zera zbudować redakcję nowego portalu i wziąć odpowiedzialność za cały zespół. Emil po raz kolejny okaże Adamowi wrogość, co zaniepokoi Asię. Hubert z trudem opanuje złość, gdy lokator sprowadzi do mieszkania podejrzane towarzystwo. Sytuacja wymknie się spod kontroli, kiedy uzależniony Adam nie znajdzie metadonu i w desperacji niemal wróci do narkotyków.

„Barwy szczęścia” odcinek 3433 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3433. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 3 listopada 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Tego dnia bohaterowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi trudnymi decyzjami i konfliktami.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Na co dzień mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi wyborami. Losy bohaterów z różnych pokoleń splatają się w historiach pełnych konfliktów, pojednań i nowych początków. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak