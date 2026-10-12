W poprzednim odcinku Olek naciskał na Anetę, by w końcu wyznała, kto jest ojcem małej Zosi. Rano Jakub spotkał się z Kasią, żeby porozmawiać o naszyjniku znalezionym u Sowińskiego. Sanocka udawała, że nie ma pojęcia, jak biżuteria trafiła do sypialni jej szefa, i poprosiła byłego męża o dyskrecję. Później Karski poszedł na randkę z Martyną, lecz przypadkiem wpadł na Igę. Spotkanie wzbudziło zazdrość Kamy i zirytowało Marcina. W agencji Chodakowski zaczął pracę z nowym, utalentowanym detektywem Tomkiem. Kinga i Piotrek planowali wysłać Marię do spa na Mazurach, a na Deszczowej Rogowska zwierzyła się Filarskiej ze swojego życiowego kryzysu.

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„M jak miłość” odcinek 1950 - streszczenie

Anita będzie bliska załamania, gdy kolejne testy znów potwierdzą, że nie jest w ciąży. Sytuacja doprowadzi do kolejnej ostrej kłótni z Kamilem. W tym samym czasie Magda sięgnie po jeden z testów należących do przyjaciółki. Wynik wprawi ją w osłupienie. Niespodziewanie do Budzyńskiej odezwie się też Elżbieta, była więźniarka, która poprosi ją o ochronę przed brutalnym mężem uzależnionym od alkoholu. Mężczyzna będzie chciał zemścić się na żonie, więc Magda zabierze ją do Grabiny. Agresor ruszy jednak ich tropem. Pani Ola będzie coraz bardziej martwiła się o Wernera, bo uzna, że po rozstaniu z Sylwią prawnik myśli o samobójstwie.

„M jak miłość” odcinek 1950 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1950. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. Tego wieczoru Anita pokłóci się z Kamilem, a Magda ruszy z pomocą Elżbiecie.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są przede wszystkim Mostowiakowie z Grabiny oraz ich rodzina, przyjaciele i bliscy. Ich losy rozgrywają się między rodzinnym domem, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi dla nich miejscami. W serialu nie brakuje miłości, małżeńskich kryzysów, zdrad, chorób, konfliktów i powrotów. Obok wielkich dramatów pojawiają się też zwykłe rodzinne rozmowy oraz problemy w pracy. W obsadzie znajdują się m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński