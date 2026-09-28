W poprzednim odcinku Werner po rozstaniu z Sylwią pogrążył się w kryzysie, a pani Ola pilnowała, by pan Adaś nie wpadł w ręce kolejnej oszustki. Budzyńscy również próbowali wesprzeć przyjaciela, choć kompletnie pijany Werner zniszczył ich randkę. Prawnik znów wpakował się w kłopoty po tym, jak w barze poznał Oliwię. Magda była zaskoczona nagłym przyjazdem Julii z córkami. Julia wyznała, że nie jest szczęśliwa w Ukrainie i nie czuje się tam bezpiecznie, zwłaszcza że Dima ponownie trafił na front i ryzykował życie. Konflikt Anity i Kamila narastał, bo on pragnął spontaniczności, a ona marzyła o dziecku. Lermanowa coraz bardziej martwiła się ich kłótniami. Czego teraz się spodziewać?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„M jak miłość” odcinek 1945 - streszczenie

Maria będzie namawiać Artura na terapię dla par, bo chce jeszcze ratować ich małżeństwo. W tym samym czasie Joanna desperacko poprosi Rogowskiego o kolejne spotkanie i wyzna, że nie potrafi bez niego żyć. Gdy Dobrzańska pojawi się w przychodni, Artur znów przytuli swoją kochankę. W progu gabinetu nagle stanie jednak Maria. Tymczasem Franek powie Bartkowi, że ponownie dostał wiadomość od ojczyma, tym razem wysłaną z aresztu. Mężczyzna zapowie, że ujawni ważną tajemnicę.

„M jak miłość” odcinek 1945 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1945. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 5 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Maria zjawi się w gabinecie Artura w chwili, gdy ten będzie blisko z Joanną. Ta scena może mocno skomplikować sytuację Rogowskiego.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii znajduje się rodzina Mostowiaków z Grabiny oraz jej bliscy i przyjaciele. Bohaterowie mierzą się z miłością, zdradami, chorobami, rodzinnymi konfliktami, wyjazdami i powrotami. Ich losy rozgrywają się między innymi w Grabinie, Warszawie i Gródku. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński