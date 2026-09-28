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W poprzednim odcinku Werner po rozstaniu z Sylwią pogrążył się w kryzysie, a pani Ola pilnowała, by pan Adaś nie wpadł w ręce kolejnej oszustki. Budzyńscy również próbowali wesprzeć przyjaciela, choć kompletnie pijany Werner zniszczył ich randkę. Prawnik znów wpakował się w kłopoty po tym, jak w barze poznał Oliwię. Magda była zaskoczona nagłym przyjazdem Julii z córkami. Julia wyznała, że nie jest szczęśliwa w Ukrainie i nie czuje się tam bezpiecznie, zwłaszcza że Dima ponownie trafił na front i ryzykował życie. Konflikt Anity i Kamila narastał, bo on pragnął spontaniczności, a ona marzyła o dziecku. Lermanowa coraz bardziej martwiła się ich kłótniami. Czego teraz się spodziewać?
„M jak miłość” odcinek 1945 - streszczenie
Maria będzie namawiać Artura na terapię dla par, bo chce jeszcze ratować ich małżeństwo. W tym samym czasie Joanna desperacko poprosi Rogowskiego o kolejne spotkanie i wyzna, że nie potrafi bez niego żyć. Gdy Dobrzańska pojawi się w przychodni, Artur znów przytuli swoją kochankę. W progu gabinetu nagle stanie jednak Maria. Tymczasem Franek powie Bartkowi, że ponownie dostał wiadomość od ojczyma, tym razem wysłaną z aresztu. Mężczyzna zapowie, że ujawni ważną tajemnicę.
„M jak miłość” odcinek 1945 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1945. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 5 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Maria zjawi się w gabinecie Artura w chwili, gdy ten będzie blisko z Joanną. Ta scena może mocno skomplikować sytuację Rogowskiego.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii znajduje się rodzina Mostowiaków z Grabiny oraz jej bliscy i przyjaciele. Bohaterowie mierzą się z miłością, zdradami, chorobami, rodzinnymi konfliktami, wyjazdami i powrotami. Ich losy rozgrywają się między innymi w Grabinie, Warszawie i Gródku. W serialu występują m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński