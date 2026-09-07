W poprzednim odcinku Sowiński po nocy z Kasią szybko zainteresował się kolejną lekarką. Chciał umówić się po dyżurze z rezydentką Klaudią, ale ta stanowczo odrzuciła jego zaloty. Olek wreszcie wyznał Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. W pracy Chodakowski spotkał siostrę Sowińskiego, a dyrektor wpadł w furię i o mało nie zaatakował chirurga. Iwona, dręczona koszmarami i niepokojącymi znakami, zaczęła robić życiowe porządki, bo spodziewała się rychłej śmierci. Domańska nadal osaczała Marcina, a Klara przesłała jej deepfake z Chodakowskim w roli głównej. Kama coraz mocniej obwiniała się o zawodowe decyzje męża.

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„M jak miłość” odcinek 1939 - streszczenie

Paweł zorganizuje casting na nianię dla Antosia. W ten sposób jasno pokaże, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. W tym samym czasie Dominik Walat znów doprowadzi do wypadku. Ucierpią w nim Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Wieści o kolejnych wybrykach chłopaka doprowadzą Zduńskiego do szału i na nowo rozpalą w nim pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej pojadą do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Werner zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast klasycznych oświadczyn. Gdy dodatkowo wypomni jej tykający zegar biologiczny, Kostecka straci cierpliwość i podejmie przełomową decyzję.

„M jak miłość” odcinek 1939 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1939. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Paweł zacznie szukać niani dla Antosia, wyraźnie stawiając granicę Agnes. Sylwia z kolei usłyszy od Wernera propozycję, która wyprowadzi ją z równowagi.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są przede wszystkim Mostowiakowie z Grabiny oraz ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia rodziny. Ich losy rozgrywają się między rodzinnym domem, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi dla nich miejscami. W serialu nie brakuje miłości, małżeńskich kryzysów, zdrad, chorób, konfliktów i trudnych rozstań. Ważne są też zwykłe codzienne rozmowy, problemy w pracy oraz decyzje, które potrafią zmienić życie bohaterów. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński