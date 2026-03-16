"M jak miłość". Rogowski szaleje na punkcie młodej lekarki. Zostawi Marysię w dniu urodzin?

Emisja 1921. odcinka "M jak miłość" zaplanowana na 30 marca 2026 r.

Artur Rogowski kompletnie zapomni o zdrowym rozsądku pod wpływem rosnącej fascynacji Joanną w 1921 odcinku "M jak miłość". Wzorowy dotąd mąż Marysi nie będzie w stanie przestać rozmyślać o ewentualnym romansie z dużo młodszą koleżanką z pracy. Kobieta błyskawicznie zorientuje się, że szef lokalnej przychodni w Lipnicy nie potrafi oderwać od niej wzroku. Wykorzystując sytuację, zacznie inicjować schadzki poza godzinami pracy, zapraszając go do siebie pod różnymi pretekstami.

Rogowski i jego senne fantazje o Joannie w nowym odcinku "M jak miłość"

Według doniesień portalu swiatseriali.interia.pl, flirt Artura i Joanny przyjmie niebezpieczny obrót. Rogowski zacznie śnić o namiętnych chwilach z lekarką, co może w ostateczności doprowadzić do zdrady i rozpadu jego małżeństwa. Zanim jednak sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli, córka Artura, Agnes, zauważy, że relacja jej ojca z nową pracownicą przychodni wykracza poza ramy profesjonalizmu. Dziewczyna postanowi zainterweniować, by zapobiec najgorszemu i chronić małżeństwo rodziców przed intrygami Joanny.

Artur wymyka się z urodzinowego przyjęcia i jedzie do Joanny. Kolejne kłamstwo wobec Marysi

Niestety, w 1921. odcinku Rogowski nie będzie w stanie oprzeć się pokusie i nadal będzie ciągnęło go do młodej lekarki. Kobieta całkowicie zdominuje jego myśli, a on w wyobraźni będzie już wizualizował ich romans. Punktem kulminacyjnym okaże się impreza urodzinowa zorganizowana przez Marysię w domu Mostowiaków. Artur, podając wymyślony pretekst o konieczności wizyty u pacjenta, opuści przyjęcie i uda się prosto pod drzwi Joanny.

Zdrada wisi w powietrzu? Co wydarzy się w 1921. odcinku "M jak miłość"?

Czy Rogowski faktycznie posunie się do zdrady? Stojąc przed domem Joanny, Artur będzie myślał tylko o tym, co nastąpi, gdy drzwi się otworzą. Pomimo przedłużającego się oczekiwania, mężczyzna nie zrezygnuje. W końcu lekarka pojawi się w progu, owinięta jedynie w szlafrok.

"- Artur? Co ty tu robisz? Przepraszam, brałam kąpiel..."

Zdezorientowany Rogowski zdoła jedynie zapytać, dlaczego właściwie do niej przyszedł:

"- Możemy porozmawiać?"

Chwilę później oboje znikną we wnętrzu domu. Czy to spotkanie będzie początkiem płomiennego romansu? Widzowie dowiedzą się tego z kolejnych odcinków serialu.

