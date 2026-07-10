M jak miłość. Paweł pogodzi zdradzoną Marysię i Artura? Nie będzie rozstania Rogowskich?

Paweł napadnie na Artura w nowym sezonie "M jak miłość"

Nadchodzący sezon popularnego serialu telewizyjnej Dwójki zapowiada się niezwykle emocjonująco. Widzowie z pewnością czekają na rozwinięcie wątku niewierności Artura, który wcale nie zrezygnuje z kolejnych tajemniczych spotkań ze swoją kochanką. Choć na początku mężczyzna będzie chciał zakończyć relację z Joanną, to jednak ostatecznie ulegnie jej prośbom i sprawa zdrady wyjdzie na jaw.

W odcinkach emitowanych po przerwie wakacyjnej, zdradzona Marysia będzie bardzo cierpieć, a wściekły Paweł nie przejdzie obok tego obojętnie. Zduński osobiście wkroczy do przychodni i podczas dyżuru Rogowskiego zaatakuje go w jego gabinecie. Między mężczyznami dojdzie do ostrej szarpaniny, a Paweł jasno da do zrozumienia, co myśli o zachowaniu męża swojej matki. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie koniec emocji.

Paweł doprowadzi do pojednania Rogowskich w nowym sezonie "M jak miłość"?

Wiele wskazuje na to, że Zduński nie spisze całkowicie Artura na straty. Na nowych fotografiach z planu "M jak miłość" widać Rafała Mroczka w towarzystwie Małgorzaty Pieńkowskiej i Roberta Moskwy. Wynika z nich jasno, że w powakacyjnych odcinkach dojdzie do wspólnego spotkania Marysi, Artura i Pawła. Warto zaznaczyć, że sceny te realizowane są na ulicy, z dala od rodzinnego domu Mostowiaków w Grabinie. Taka konfrontacja na neutralnym terenie może sugerować, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei.

Marysia i Artur wezmą rozwód w nowym sezonie "M jak miłość"?

Fakt, że Paweł spotka się z mężem swojej matki po incydencie w przychodni, może oznaczać, że to właśnie on pomoże Rogowskiej przetrwać małżeński kryzys. Nic nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone, ponieważ Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód i wiele wskazuje na to, że wstrzyma się z podjęciem tak radykalnych kroków. Gdy prawda o romansie Artura wyjdzie na jaw, kobieta opuści Grabinę, ale nie uda się prosto do sądu. Ostateczny los małżeństwa Rogowskich pozostaje niewiadomą, jednak pewne jest, że w tych trudnych chwilach oboje będą mogli liczyć na wsparcie i dobre rady ze strony swoich bliskich i przyjaciół.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach