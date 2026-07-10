Nielegalna fabryka papierosów w powiecie mławskim. Aresztowano pięć osób

Likwidacja nielegalnej fabryki tytoniu w powiecie mławskim

Skoordynowane działania Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariuszy z Przemyśla doprowadziły do odkrycia nielegalnej fabryki na terenie powiatu mławskiego. Mundurowi zlokalizowali wytwórnię na jednej z posesji w województwie mazowieckim, gdzie w hali znajdowała się kompletna linia technologiczna. Urządzenia te służyły do przetwarzania suszu tytoniowego oraz produkcji gotowego tytoniu do palenia. Pomieszczenia obiektu zostały przystosowane do prowadzenia nielegalnej działalności oraz do dłuższego pobytu osób, posiadały bowiem wyposażone części sypialne i sanitarne.

Zatrzymania na gorącym uczynku w nielegalnej wytwórni

Podczas realizacji działań funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku 5 mężczyzn biorących udział w procederze. Wśród ujętych osób znalazło się 3 obywateli Ukrainy, obywatel Mołdawii oraz obywatel Polski. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy zatrzymani uczestniczyli w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Po zakończeniu czynności na terenie hali, mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Mławie.

Ponad milion papierosów i wielomilionowe straty Skarbu Państwa

Na terenie posesji służby zabezpieczyły dokładnie 1 180 000 papierosów, które nie posiadały wymaganych polskich znaków akcyzy. Oprócz gotowych produktów funkcjonariusze znaleźli ponad 1,6 tony tytoniu oraz przeszło 300 kilogramów suszu tytoniowego. Według wstępnych wyliczeń, gdyby przejęty towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby przekroczyć kwotę 4 000 000 zł. Cały towar oraz urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnej zostały zabezpieczone przez mundurowych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

W prokuraturze zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego wobec wszystkich zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Mławie przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 5 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona pod nadzorem mławskiej prokuratury.

Źródło: Policja.pl