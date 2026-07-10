Panna młoda, odcinek 142: Szokujący przebieg pogrzebu Yasemin. Intrygi Beyzy nad grobem jej ofiary - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 142 - co się wydarzy? O której emisja?

W 142. odcinku serialu "Panna młoda" Beyza wydaje się całkowicie bezkarna. Po tragicznej śmierci lekarki Yasemin nikt nie zakłada, że padła ona ofiarą morderstwa, a tym bardziej, że za zbrodnią stoi Beyza. Wszyscy wierzą w nieszczęśliwy wypadek w jej mieszkaniu. Choć morderczyni starannie zatarła ślady i zmyła odciski palców, przeoczyła jeden kluczowy detal. Na podłodze w kuchni została jej bransoletka, którą Yasemin zdążyła z niej zerwać w trakcie walki. Ten drobny przedmiot stanie się głównym dowodem w sprawie!

Intrygi Beyzy na cmentarzu w 142. odcinku "Panna młoda"

Podczas uroczystości pogrzebowych Yasemin, Beyza uważnie obserwuje otoczenie. W 142. odcinku "Panna młoda" kobieta analizuje reakcje rodziny Cihana, próbując wyczuć, czy ktokolwiek łączy ją ze zbrodnią. Największy strach wzbudza w niej jednak możliwość, że Hancer zdobyła informacje o wynikach badań krwi, które zmarła miała w telefonie. Gdyby tak było, prawda o tym, że Beyza wcale nie spodziewa się dziecka, wyszłaby na jaw!

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Rozmowa Beyzy i Hancer w 142 odcinku "Panna młoda"

Kiedy trumna zostaje złożona do grobu, a Cihan i Engin zaczynają ją zasypywać, Beyza podchodzi do Hancer. W 142. odcinku "Panna młoda" fałszywa morderczyni udaje głębokie współczucie z powodu straty. W rzeczywistości chce wyciągnąć od byłej żony Cihana, ile wie o ostatnich chwilach życia lekarki.

– To bardzo przykre... W takiej chwili zapomnijmy o uprzedzeniach. Znalazłaś ją, nie wyobrażam sobie, jaki szok musiałaś przeżyć. Może nie zdążyłyście powiedzieć sobie "dzień dobry"... Życie dziwne się plecie. Widziałyście się tego ranka?

– Odprowadziła mnie. Miała coś załatwić i przyjść do sądu. Widocznie było mi to pisane...

Mroczne ostrzeżenie Beyzy na pogrzebie Yasemin w 142. odcinku

Po krótkiej wymianie zdań z Hancer, która uspokaja morderczynię, Beyza przenosi uwagę na swoją sojuszniczkę. W 142. odcinku "Panna młoda" staje obok służącej Gulsum i udziela jej brutalnej lekcji lojalności. Z ust bezlitosnej kobiety padają kolejne przerażające groźby.

– Wszyscy umieramy, lecz zdrajcy na pewno wcześniej... Dlatego musimy działać rozważnie, podejmować właściwie decyzje, by przypadkiem nie zejść na złą drogę, z której nie będzie powrotu. Bo z tamtej strony nie ma powrotu, prawda?

Zaledwie kilka dni po pogrzebie siostry, Engin wraca do jej mieszkania. To właśnie tam natrafia na zgubioną przez Beyzę bransoletkę. Mężczyzna w 142. odcinku nie ma jednak pojęcia, do kogo należy ten kluczowy dowód zbrodni.