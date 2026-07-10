Hania Sikorka wróci do "Na dobre i na złe"? Będzie powrót Marty Żmudy Trzebiatowskiej do produkcji?

Marta Żmuda Trzebiatowska nie wyklucza powrotu Hani Sikorki do "Na dobre i na złe"

Kwestia ponownego pojawienia się Hani Sikorki w "Na dobre i na złe" stała się na nowo aktualna po ostatniej aktywności Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Gwiazda zorganizowała internetowe odpowiadanie na pytania fanów, podczas którego musiała zmierzyć się z tematem Leśnej Góry. Jeden z obserwatorów dopytywał, czy w przyszłości zobaczymy jeszcze lubianą lekarkę. Reakcja aktorki z pewnością ucieszy wiernych widzów formatu, ponieważ nie wykluczyła ona całkowicie takiego rozwiązania w przyszłości.

Gwiazda nie ucięła spekulacji o powrocie na plan popularnej produkcji TVP2. Znamienne hasło "nigdy nie mów nigdy" pozwala fanom snuć domysły dotyczące kolejnych odcinków serialu.

To jest takie miłe, że tyle osób tęskni za moją Hanią. Jak to się mówi 'nigdy nie mów nigdy'. Na ten moment nie ma takich planów. Ale widziałam, że wróciła moja serdeczna koleżanka Katarzyna Dąbrowska. Pozdrowienia dla całej ekipy – napisała Marta Żmuda Trzebiatowska na Instagramie.

Dlaczego Marta Żmuda Trzebiatowska zrezygnowała z roli Hani Sikorki w "Na dobre i na złe"?

Hania Sikorka wypracowała sobie pozycję jednej z najbardziej cenionych specjalistek w Leśnej Górze, błyskawicznie zaskarbiając sobie sympatię publiczności. Marta Żmuda Trzebiatowska ostatecznie sama podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z ekipą. Widzowie po raz ostatni mogli oglądać jej bohaterkę na ekranie 6 marca 2024 roku. Wówczas wyemitowano pożegnalny odcinek. Zespół scenarzystów pozostawił wątek niedokończony. Postać nie zginęła, co teoretycznie umożliwia jej powrót w dowolnym momencie rozwijającej się fabuły.

Zanim Hania opuściła szpital, brała udział w groźnym wypadku. Przez długi czas walczyła z wyrzutami sumienia po tym traumatycznym zdarzeniu. Wkrótce potem okazało się, że spodziewa się dziecka Miłosza. Splot tych trudnych okoliczności skłonił młodą kobietę do drastycznych zmian. Razem z ojcem dziecka postanowiła wyemigrować i zbudować nową rzeczywistość z dala od ojczyzny.

Czy Hania Sikorka ponownie zawita do Leśnej Góry w nowym sezonie?

Aktualnie brakuje jednoznacznych sygnałów świadczących o tym, że Hania Sikorka zagości w najbliższych odsłonach "Na dobre i na złe". Marta Żmuda Trzebiatowska szczerze wyznała, że w tym momencie powrót nie jest planowany. Z drugiej strony, aktorka wyraźnie zaznaczyła, że w życiu zawodowym sprawdza się zasada o niemożności przewidzenia przyszłości. Te słowa stały się wystarczającym bodźcem do odrodzenia się nadziei na ponowne spotkanie z ulubioną lekarką wśród społeczności fanów.

Dodatkowym argumentem jest polityka twórców "Na dobre i na złe", którzy wielokrotnie wprawiali w osłupienie niespodziewanymi powrotami postaci po wielu sezonach. Koronnym przykładem jest przypadek Wiktorii Consalidy (w tej roli Katarzyna Dąbrowska), która pojawi się w jesiennej ramówce. Otwarty wątek Hani, która szczęśliwie uniknęła tragicznego końca, sprawia, że wariant z jej powrotem na stałe funkcjonuje w świadomości scenarzystów i widzów.

Na dobre i na złe. Huczne urodziny Stefana Trettera w Leśnej Górze!