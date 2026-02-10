Zła wiadomość dla widzów „Wichrowego wzgórza”. Serial znika z anteny

Jak zakończyły się ostatnie losy bohaterów "Wichrowego wzgórza"?

Ostatnie odcinki „Wichrowego wzgórza” przyniosły prawdziwą kumulację emocji. Zeynep, wierna swoim zasadom, próbowała udowodnić, że Songul od początku symuluje chorobę. Kobieta, wspierana przez Gozde, posuwała się jednak do coraz bardziej desperackich kroków – od oszustw podczas badań po wywołanie pożaru, by ukryć prawdę. Halil znalazł się między lojalnością wobec żony a więzami rodzinnymi, lecz ostatecznie zaufał Zeynep i postanowił dotrzeć do prawdy za wszelką cenę. Na jaw wyszła mroczna przeszłość Songul, a Halil wyrzucił ją z domu, symbolicznie zamykając trudny rozdział. Małżonkowie zaczęli planować wspólny wyjazd do Francji, chcąc uciec od napięć i zacząć wszystko od nowa. Tymczasem Gozde nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i przygotowuje intrygę, która może zagrozić ich szczęściu.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

TVP1 rezygnuje z „Wichrowego wzgórza”

Czasowe zniknięcie serialu z anteny TVP1 ma związek ze sportowym wydarzeniem. We wtorek, 17 lutego, ramówka stacji zostanie podporządkowana Zimowym Igrzyskom Olimpijskim. Na TVP1 emitowane będą programy oraz transmisje związane z 25. edycją ZIO, które rozgrywane są w północnych Włoszech. Z tego powodu „Wichrowe wzgórze” nie pojawi się tego dnia na antenie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Gökberk Yıldırım to Halil w serialu "Wichrowe wzgórze". To nowa twarz dla polskich fanów tureckich telenowel

Kiedy kolejne odcinki „Wichrowego wzgórza”?

Emisja serialu wróci do normalnego harmonogramu już po zmianach w ramówce. Odcinek 361 zostanie wyemitowany w środę 18 lutego o godz. 14:00 na TVP1. Kolejne odcinki również zostaną pokazane bez zmian: odcinek 362 w czwartek 19 lutego oraz odcinek 363 w piątek 20 lutego, także o godz. 14:00.

„Wichrowe wzgórze” – opis serialu i obsada

„Wichrowe wzgórze” to turecki serial obyczajowy pełen emocji, opowiadający historię Zeynep i Halila, których połączył los mimo licznych różnic i bolesnych doświadczeń. Miłość bohaterów nieustannie zderza się z nienawiścią, zemstą i rodzinnymi tajemnicami. Produkcja emitowana jest od poniedziałku do piątku o godz. 14:00 na antenie TVP1 i cieszy się dużą popularnością wśród widzów.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)