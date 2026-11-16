M jak miłość, odcinek 1959: Zeznania taksówkarza pogrążą Olka przed aresztowaniem za zabójstwo

„M jak miłość”, odcinek 1959. Olek uwierzy w swoją winę po zabójstwie Sowińskiego

W 1959. odcinku „M jak miłość” sprawa tragicznego zgonu Sowińskiego będzie nieustannie dręczyć Olka. Sytuacja pogorszy się w momencie, gdy do lekarza dotrą informacje, iż stan znalezionego ciała dyrektora kliniki jednoznacznie wskazuje na morderstwo. Bohater zacznie mocno przeżywać fakt, że po pijackim wieczorze w barze „urwał mu się film” i ma całkowitą lukę w pamięci z tamtej nocy.

Ostatecznie chirurg zdecyduje się na szczerość wobec Anety (Ilona Janyst) i podzieli się z nią przerażającym przypuszczeniem, że mógł pozbawić życia Sowińskiego, a następnie całkowicie wyprzeć to zdarzenie ze swojej świadomości. Choć te słowa będą dla kobiety ogromnym szokiem, żona nie dopuści do siebie myśli o winie partnera.

Na chwilę przed zatrzymaniem Chodakowskiego w 1959. odcinku „M jak miłość” z Anetą skontaktuje się telefonicznie Kasia (Paulina Lasota). Kobieta poinformuje przyjaciółkę o swojej ucieczce od Mariusza, który wzbudza w niej ogromny strach. Według doniesień magazynu „Świat Seriali” rozmówczyni całkowicie przemilczy jednak fakt, iż doskonale wie o tym, że to właśnie Mariusz jest mordercą Sowińskiego.

W tym samym, 1959. odcinku „M jak miłość”, Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) przekaże Anecie ostrzeżenie dotyczące twardych dowodów zebranych przez funkcjonariuszy przeciwko jej mężowi. Chodzi o zapis z kamer monitoringu przed posesją zamordowanego Sowińskiego, który zarejestrował obecność nietrzeźwego Chodakowskiego w noc dokonania zbrodni.

Aresztowanie Olka w 1959. odcinku „M jak miłość”. Zeznania taksówkarza pogrążą lekarza

Korzystając ze swoich policyjnych źródeł, w 1959. odcinku „M jak miłość” Jakub ustali, że śledczy mają też zeznania obciążające lekarza. Złożył je taksówkarz, który feralnej nocy przywiózł pijanego Olka bezpośrednio z baru pod dom Sowińskiego. Kierowca od razu jednak odjechał z miejsca, przez co nie widział dalszego przebiegu zdarzeń, podczas gdy wewnątrz budynku przebywał już faktyczny zabójca Aleksandra, czyli Mariusz.

Informacje przekazane przez Jakuba w 1959. odcinku „M jak miłość” wywołają u Anety prawdziwy wstrząs, gdyż kobieta uzna, że Olek zataił przed nią fakt swojej nocnej wizyty u Sowińskiego. W rzeczywistości jednak lekarz po prostu zupełnie nie pamiętał tego zdarzenia.

Jeszcze tego samego dnia na terenie kliniki pojawią się funkcjonariusze policji, aby formalnie aresztować Olka pod zarzutem dokonania zabójstwa Sowińskiego. Śledczy zatrzymają Chodakowskiego, traktując go jako głównego podejrzanego w tej sprawie.

„M jak miłość”, odcinek 1959. Aneta poprosi o pomoc gangstera Wójcika

W obliczu dramatycznych wydarzeń w 1959. odcinku „M jak miłość” przerażona Aneta postanowi skontaktować się ze znajomym gangsterem Wójcikiem (Jakub Kornacki), który zadeklaruje wsparcie i obieca w błyskawicznym tempie „załatwić” cały ten problem. Z kolei oficjalnej reprezentacji prawnej zatrzymanego chirurga podejmie się Piotrek Zduński (Marcin Mroczek).

Kiedy oglądać 1959. odcinek „M jak miłość” w telewizji?

Telewizyjna premiera 1959. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.