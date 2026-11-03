M jak miłość, odcinek 1959. Elżbieta wciągnie męża Artura w nową intrygę przeciwko Chodakowskim

Nowy spisek Elżbiety w 1959 odcinku "M jak miłość"

W 1959 odcinku "M jak miłość" Elżbieta nie będzie zamierzała rezygnować z dalszego knucia. Zachęci ją do tego wcześniejszy triumf, związany z działaniami Klary (Aleksandra Kisio) oraz Lilki (Monika Sznajder). Przez ich publiczne oskarżenia i negatywne komentarze Kama zacznie tracić klientki, co postawi pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie jej salonu fryzjerskiego. Sytuację pogorszy fakt, że Marcin wraz z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) wciąż nie odkryją, iż za całą tą nagonką stoi właśnie Domańska.

Pani prezes w 1959 odcinku "M jak miłość" postanowi maksymalnie wykorzystać ten korzystny dla siebie układ i zaplanuje kolejną intrygę. Tym razem zaangażuje w swoje działania zupełnie nową, bardzo istotną postać, a jej wybór padnie na mężczyznę o imieniu Artur. Nie należy go jednak mylić z doktorem Rogowskim, ponieważ będzie chodziło o własnego męża Domańskiej, którego z wiejskim internistą połączy wyłącznie to samo imię.

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Elżbieta przedstawi męża Artura Chodakowskim w 1959 odcinku "M jak miłość"

W 1959 odcinku "M jak miłość" Elżbieta będzie kontynuować sprawną manipulację Kamą oraz Marcinem. Chcąc całkowicie odsunąć od siebie podejrzenia w sprawie problemów Chodakowskiej, zaproponuje parze wspólne wyjście na wieczornego drinka. Na to spotkanie wreszcie zabierze ze sobą swojego męża Artura, aby oficjalnie przedstawić go małżeństwu, co również będzie miało swoje ukryte dno.

Głównym celem Domańskiej w 1959 odcinku "M jak miłość" stanie się uśpienie czujności Chodakowskich za wszelką cenę. Kobieta nie przestanie bowiem działać za ich plecami, dążąc do ostatecznego zniszczenia Kamy przy jednoczesnym zachowywaniu pozorów życzliwości. Ta gra pozorów nie potrwa jednak zbyt długo.

Elżbieta zagrozi Lilce w 1960 odcinku "M jak miłość"

W 1959 odcinku "M jak miłość" Kama nie da się całkowicie zwieść tym działaniom. Choć nie uda się bezpośrednio do Elżbiety ze swoimi problemami, to nie będzie zamierzała pozostawić sprawy bez reakcji. Chodakowska doprowadzi do spotkania z Lilką, która zarzuci jej popełnienie błędu skutkującego rzekomym uszkodzeniem mieszków włosowych, koniecznością kosztownego leczenia, stratami wizerunkowymi oraz utratą kontraktu reklamowego, co będzie całkowitym kłamstwem.

W kolejnym, 1960 odcinku "M jak miłość" Kama podejmie próbę uświadomienia Lilce, że tego typu oszczerstwa mogą zniszczyć życie im obu. Kiedy jednak po rozmowie z Chodakowską skruszona Kolender zechce wycofać się ze spisku, Elżbieta stanowczo się temu sprzeciwi i zacznie jej grozić, zmuszając ją do dalszego udziału w intrydze.

Kiedy emisja 1959 odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Premierową emisję 1959 odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.